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"Полный провал!" Экс-премьер Украины выдвинул обвинения ЕС
"Полный провал!" Экс-премьер Украины выдвинул обвинения ЕС - 19.08.2026, ПРАЙМ
"Полный провал!" Экс-премьер Украины выдвинул обвинения ЕС
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европейский союз и киевские власти намеренно уничтожают металлургическую отрасль страны. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:43+0300
2026-08-19T16:43+0300
2026-08-19T16:47+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европейский союз и киевские власти намеренно уничтожают металлургическую отрасль страны.Он подчеркнул, что страны Евросоюза подняли тарифы на ввоз украинского металла и снизили квоты в 2,5 раза до одного миллиона тонн. Одновременно с этим власти в Киеве повысили тарифы на железнодорожные перевозки более чем на 30%, что дополнительно ударило по металлургам, добавил экс-премьер."Все делается для того, чтобы ничего Украина не производила, а покупала все за рубежом. Чтобы была полная остановка экономики. <...> Это полный провал!" — написал Азаров в своем Telegram-канале.Политик обратил внимание на остановку крупнейших металлургических комбинатов "Криворожстали" и "Запорожстали". Он напомнил, что Украина когда-то производила 55 миллионов тонн стали, а теперь, по его оценке, этот показатель может упасть до 1–2 миллионов тонн.
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Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Промышленность, Николай Азаров, ЕС, металлургия
"Полный провал!" Экс-премьер Украины выдвинул обвинения ЕС
Азаров обвинил ЕС и власти Украины в уничтожении металлургии