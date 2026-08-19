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В Узбекистане хотят повысить штраф за неоплату проезда в автобусах

В Узбекистане хотят повысить штраф за неоплату проезда в автобусах - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане хотят повысить штраф за неоплату проезда в автобусах

Власти Узбекистана хотят повысить с 1 сентября штраф за неоплату проезда в городских автобусах – с 41,2 тысячи сумов до 220 тысяч сумов за первое нарушение (с... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:16+0300

2026-08-19T09:16+0300

2026-08-19T09:16+0300

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Власти Узбекистана хотят повысить с 1 сентября штраф за неоплату проезда в городских автобусах – с 41,2 тысячи сумов до 220 тысяч сумов за первое нарушение (с 3,5 доллара до 19 долларов) после массового выявления "зайцев", сообщил директор предприятия по мониторингу и контролю за пассажирскими перевозками Ташкента Мухаммаджон Каххоров. "Предлагается за первый случай неоплаты проезда установить штраф в размере половины базовой расчетной величины (БРВ) — с 1 сентября это 220 тысяч сумов. При повторном нарушении предлагается штраф в размере 1 брв — до 440 тысяч сумов (37 долларов)", - сказал Каххоров в интервью телеканалу "Узбекистан 24". Он уточнил, что предложения по внесению изменений в административный кодекс страны уже разработаны и внесены в законодательную (нижнюю) палату парламента. В настоящее время в соответствии с административным кодексом штраф за безбилетный проезд составляет 1/10 БРВ- в настоящее время 41,2 тысячи сумов (3,5 доллара). Минимальная стоимость проезда в общественном транспорте составляет 1,7 тысячи сумов (0,14 доллара). По данным министерства транспорта Узбекистана, за январь-июль 2026 года почти 80 тысяч "зайцев" оштрафовали за проезд в автобусах в Ташкенте без оплаты, сумма штрафов составила около 2 миллиардов сумов (170 миллионов долларов). В Ташкенте с 1 января 2025 года за проезд в автобусах можно оплатить только транспортными или банковскими картами. Также можно приобрести разовый билет на проезд через специальными инфокиоски на улицах. Поэтапно данная практика внедряется по всему Узбекистану. После отмены оплаты наличными в автобусных парках были сокращены должности кондукторов, у некоторых пассажиров появился соблазн проехать "зайцем".

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бизнес, узбекистан, ташкент