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Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию в январе-июле - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию в январе-июле
Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию в январе-июле - 19.08.2026, ПРАЙМ
Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию в январе-июле
Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию с туристическими целями в январе-июле текущего года, при этом поездки в РФ превысили популярные направления... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:28+0300
2026-08-19T10:28+0300
туризм
бизнес
россия
узбекистан
саудовская аравия
турция
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ТАШКЕНТ, 19 авг - ПРАЙМ. Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию с туристическими целями в январе-июле текущего года, при этом поездки в РФ превысили популярные направления в Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ, сообщает национальный комитет по статистике страны. "В январе-июле 2026 года 4,4 миллиона граждан Узбекистана совершили поездки за границу с туристическими целями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился почти на 45,6 тысячи человек", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. По данным статведомства, в отчетном периоде в России побывали 222,6 тысячи узбекистанцев – это четвертый показатель среди всех стран. Динамика поездок не приводится. Отмечается, что путешествия в Россию опережают поездки по популярным направлениям в Саудовскую Аравию, где в отчетном периоде побывали 167,3 тысячи человек, Турцию (166,9 тысячи), ОАЭ (47 тысяч), Китай (43,6 тысячи), Египет (32,5 тысячи), а также Вьетнам (его посетили 28,2 тысячи путешественников из Узбекистана). Среди лидирующих направлений туризма узбекистанцев остаются страны-соседи: Киргизия (ее посетили 1,98 миллиона человек), Казахстан (805,4 тысячи) и Таджикистан (745 тысяч). По итогам 2025 года число туристов из Узбекистана в Россию выросло в 1,4 раза, до 433,3 тысячи человек, при этом поездки в РФ традиционно обошли популярные направления в Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ и Египет. В прошлом году число узбекистанцев, выезжавших за рубеж с туристическими целями, выросло на 22,2% - до 7,6 миллиона человек. Для формирования статистики туризма официальные органы в республике используют рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO), где к туристическим целям относятся отдых и досуг, учеба, командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели.
узбекистан
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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туризм, бизнес, россия, узбекистан, саудовская аравия, турция
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ТУРЦИЯ
10:28 19.08.2026
 
Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию в январе-июле

Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию в январе-июле

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ТАШКЕНТ, 19 авг - ПРАЙМ. Более 222 тысяч граждан Узбекистана посетили Россию с туристическими целями в январе-июле текущего года, при этом поездки в РФ превысили популярные направления в Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ, сообщает национальный комитет по статистике страны.
"В январе-июле 2026 года 4,4 миллиона граждан Узбекистана совершили поездки за границу с туристическими целями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился почти на 45,6 тысячи человек", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
По данным статведомства, в отчетном периоде в России побывали 222,6 тысячи узбекистанцев – это четвертый показатель среди всех стран. Динамика поездок не приводится.
Отмечается, что путешествия в Россию опережают поездки по популярным направлениям в Саудовскую Аравию, где в отчетном периоде побывали 167,3 тысячи человек, Турцию (166,9 тысячи), ОАЭ (47 тысяч), Китай (43,6 тысячи), Египет (32,5 тысячи), а также Вьетнам (его посетили 28,2 тысячи путешественников из Узбекистана).
Среди лидирующих направлений туризма узбекистанцев остаются страны-соседи: Киргизия (ее посетили 1,98 миллиона человек), Казахстан (805,4 тысячи) и Таджикистан (745 тысяч).
По итогам 2025 года число туристов из Узбекистана в Россию выросло в 1,4 раза, до 433,3 тысячи человек, при этом поездки в РФ традиционно обошли популярные направления в Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ и Египет. В прошлом году число узбекистанцев, выезжавших за рубеж с туристическими целями, выросло на 22,2% - до 7,6 миллиона человек.
Для формирования статистики туризма официальные органы в республике используют рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO), где к туристическим целям относятся отдых и досуг, учеба, командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели.
 
ТуризмБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯТУРЦИЯ
 
 
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