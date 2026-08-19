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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах в августе - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах в августе
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах в августе - 19.08.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах в августе
Вакансии с самыми щедрыми зарплатными предложениями в крупных российских городах можно найти в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:37+0300
2026-08-19T08:39+0300
общество
ижевск
хабаровск
томск
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вакансии с самыми щедрыми зарплатными предложениями в крупных российских городах можно найти в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах и логистике: например, стоматологу-ортопеду в Саратове готовы предложить от 800 тысяч рублей в месяц, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. "В топе лучших предложений - вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах, логистике", - сообщают аналитики. Вакансия стоматолога-ортопеда в Саратове возглавила рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений в выборке сервиса с зарплатой от 800 тысяч рублей в месяц. Его коллеге в Томске готовы предложить от 400 тысяч рублей. Строчкой ниже - сразу несколько вакансий в крупных городах. Например, во Владивостоке ищут матроса с жалованьем 200-300 тысяч рублей в месяц, а в Тюмени - коммерческого директора на 300 тысяч. В Ижевске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Оренбурге, Рязани, Кирове, Астрахани в топе лучших зарплатных предложений - также врачи. Например, в Ижевске стоматологу-ортопеду предлагают от 150 тысяч рублей в месяц, а в Хабаровске стоматологу-терапевту - уже от 300 тысяч. Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150 тысяч рублей в месяц разместили работодатели Ижевска, Хабаровска и Набережных Челнов. Вакансии главных бухгалтеров вошли в топ в ряде крупных городов: в Саратове (от 94 тысяч), Ульяновске и Липецке (от 100 тысяч). В Кирове среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть должность начальника пункта технического обслуживания вагонов - до 120 тысяч рублей в месяц.
ижевск
хабаровск
томск
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
40
общество , ижевск, хабаровск, томск
Общество , Ижевск, Хабаровск, Томск
08:37 19.08.2026 (обновлено: 08:39 19.08.2026)
 
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в крупных городах в августе

SuperJob: стоматологу-ортопеду в Саратове предлагают от 800 тысяч рублей в месяц

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вакансии с самыми щедрыми зарплатными предложениями в крупных российских городах можно найти в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах и логистике: например, стоматологу-ортопеду в Саратове готовы предложить от 800 тысяч рублей в месяц, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.
"В топе лучших предложений - вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах, логистике", - сообщают аналитики.
Вакансия стоматолога-ортопеда в Саратове возглавила рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений в выборке сервиса с зарплатой от 800 тысяч рублей в месяц. Его коллеге в Томске готовы предложить от 400 тысяч рублей. Строчкой ниже - сразу несколько вакансий в крупных городах. Например, во Владивостоке ищут матроса с жалованьем 200-300 тысяч рублей в месяц, а в Тюмени - коммерческого директора на 300 тысяч.
В Ижевске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Оренбурге, Рязани, Кирове, Астрахани в топе лучших зарплатных предложений - также врачи. Например, в Ижевске стоматологу-ортопеду предлагают от 150 тысяч рублей в месяц, а в Хабаровске стоматологу-терапевту - уже от 300 тысяч.
Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150 тысяч рублей в месяц разместили работодатели Ижевска, Хабаровска и Набережных Челнов.
Вакансии главных бухгалтеров вошли в топ в ряде крупных городов: в Саратове (от 94 тысяч), Ульяновске и Липецке (от 100 тысяч). В Кирове среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть должность начальника пункта технического обслуживания вагонов - до 120 тысяч рублей в месяц.
 
ОбществоИжевскХабаровскТомск
 
 
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