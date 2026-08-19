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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде - 19.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде, теперь клиенты банка могут оплачивать покупки и услуги в стране через мобильное приложение "ВТБ Онлайн", сообщает... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:16+0300

2026-08-19T09:16+0300

2026-08-19T09:20+0300

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алексей охорзин

втб

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде, теперь клиенты банка могут оплачивать покупки и услуги в стране через мобильное приложение "ВТБ Онлайн", сообщает пресс-служба банка. "ВТБ продолжает расширять географию своих сервисов для быстрой и удобной оплаты за границей. После недавнего запуска в Аргентине и Бразилии к списку направлений добавился Таиланд: теперь клиенты банка могут оплачивать покупки и услуги в Королевстве через мобильное приложение "ВТБ Онлайн", - говорится в сообщении. Средства списываются с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в местную валюту – тайский бат. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 113 тысяч рублей. Услугой можно воспользоваться во всех торговых точках страны, где доступна возможность оплаты по QR. "Таиланд – одно из самых популярных направлений для путешествий у россиян, поэтому логичным шагом для нас стал запуск оплаты по QR-коду в приложении "ВТБ Онлайн". Теперь в любом магазине достаточно просто отсканировать QR-код через банковское приложение и через несколько секунд оплата успешно пройдет. Это позволит сделать поездки в Таиланд еще более комфортными, а оплату – более привычной и удобной", – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Ранее ВТБ уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Египте, Бразилии, Киргизии, Таджикистане и других странах. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира, напоминают в ВТБ. В зависимости от направления переводы доступны по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам, а также с возможностью получения наличными.

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банки, финансы, россия, таиланд, аргентина, бразилия, алексей охорзин, втб