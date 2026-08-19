https://1prime.ru/20260819/vtb-872519622.html
ВТБ передал Санкт-Петербургу 350 акций "Метростроя Северной Столицы"
ВТБ передал Санкт-Петербургу 350 акций "Метростроя Северной Столицы" - 19.08.2026, ПРАЙМ
ВТБ передал Санкт-Петербургу 350 акций "Метростроя Северной Столицы"
ВТБ завершил безвозмездную передачу в государственную собственность Санкт-Петербурга 350 акций "Метрострой Северной Столицы", сообщает пресс-служба банка. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:15+0300
2026-08-19T18:15+0300
2026-08-19T18:15+0300
бизнес
недвижимость
санкт-петербург
александр беглов
андрей костин
втб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872519622.jpg?1787152515
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВТБ завершил безвозмездную передачу в государственную собственность Санкт-Петербурга 350 акций "Метрострой Северной Столицы", сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ, стратегический партнер города, завершил безвозмездную передачу в государственную собственность Санкт-Петербурга 350 акций АО "Метрострой Северной Столицы" - 14% уставного капитала компании. Соответствующее постановление о принятии имущества подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
Таким образом, город получает 100% контроль над ключевым предприятием метростроения, отмечает банк. Процедура безвозмездной передачи акций инициирована ВТБ.
"Развитие метрополитена – один из десяти ключевых приоритетов городского развития на ближайшие годы. Нам удалось сохранить коллектив рабочих и создать новую команду управленцев "Метростроя"... До 2030 года планируем запустить в общей сложности 10 новых станций", - приводятся в сообщении слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"Банк ВТБ, как давний стратегический партнер Санкт-Петербурга, последовательно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед городом. В наиболее сложный для метростроения период банк взял на себя роль финансового партнера, обеспечив устойчивую работу нового предприятия", - отметил глава ВТБ Андрей Костин.
"Сегодня, когда компания вышла на стабильную траекторию развития, мы безвозмездно передали городу принадлежащую банку долю, чтобы управление в полной мере осуществлялось Санкт-Петербургом в соответствии с планами развития метрополитена", – добавил он.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, санкт-петербург, александр беглов, андрей костин, втб
Бизнес, Недвижимость, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, Андрей Костин, ВТБ
ВТБ передал Санкт-Петербургу 350 акций "Метростроя Северной Столицы"
ВТБ передал в собственность Санкт-Петербурга 350 акций "Метростроя Северной Столицы"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВТБ завершил безвозмездную передачу в государственную собственность Санкт-Петербурга 350 акций "Метрострой Северной Столицы", сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ, стратегический партнер города, завершил безвозмездную передачу в государственную собственность Санкт-Петербурга 350 акций АО "Метрострой Северной Столицы" - 14% уставного капитала компании. Соответствующее постановление о принятии имущества подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
Таким образом, город получает 100% контроль над ключевым предприятием метростроения, отмечает банк. Процедура безвозмездной передачи акций инициирована ВТБ.
"Развитие метрополитена – один из десяти ключевых приоритетов городского развития на ближайшие годы. Нам удалось сохранить коллектив рабочих и создать новую команду управленцев "Метростроя"... До 2030 года планируем запустить в общей сложности 10 новых станций", - приводятся в сообщении слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
"Банк ВТБ, как давний стратегический партнер Санкт-Петербурга, последовательно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед городом. В наиболее сложный для метростроения период банк взял на себя роль финансового партнера, обеспечив устойчивую работу нового предприятия", - отметил глава ВТБ Андрей Костин.
"Сегодня, когда компания вышла на стабильную траекторию развития, мы безвозмездно передали городу принадлежащую банку долю, чтобы управление в полной мере осуществлялось Санкт-Петербургом в соответствии с планами развития метрополитена", – добавил он.