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ВТБ передал Санкт-Петербургу 350 акций "Метростроя Северной Столицы"

ВТБ передал Санкт-Петербургу 350 акций "Метростроя Северной Столицы" - 19.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ передал Санкт-Петербургу 350 акций "Метростроя Северной Столицы"

ВТБ завершил безвозмездную передачу в государственную собственность Санкт-Петербурга 350 акций "Метрострой Северной Столицы", сообщает пресс-служба банка. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:15+0300

2026-08-19T18:15+0300

2026-08-19T18:15+0300

бизнес

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втб

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВТБ завершил безвозмездную передачу в государственную собственность Санкт-Петербурга 350 акций "Метрострой Северной Столицы", сообщает пресс-служба банка. "ВТБ, стратегический партнер города, завершил безвозмездную передачу в государственную собственность Санкт-Петербурга 350 акций АО "Метрострой Северной Столицы" - 14% уставного капитала компании. Соответствующее постановление о принятии имущества подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении. Таким образом, город получает 100% контроль над ключевым предприятием метростроения, отмечает банк. Процедура безвозмездной передачи акций инициирована ВТБ. "Развитие метрополитена – один из десяти ключевых приоритетов городского развития на ближайшие годы. Нам удалось сохранить коллектив рабочих и создать новую команду управленцев "Метростроя"... До 2030 года планируем запустить в общей сложности 10 новых станций", - приводятся в сообщении слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Банк ВТБ, как давний стратегический партнер Санкт-Петербурга, последовательно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед городом. В наиболее сложный для метростроения период банк взял на себя роль финансового партнера, обеспечив устойчивую работу нового предприятия", - отметил глава ВТБ Андрей Костин. "Сегодня, когда компания вышла на стабильную траекторию развития, мы безвозмездно передали городу принадлежащую банку долю, чтобы управление в полной мере осуществлялось Санкт-Петербургом в соответствии с планами развития метрополитена", – добавил он.

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бизнес, недвижимость, санкт-петербург, александр беглов, андрей костин, втб