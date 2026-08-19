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ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, заявил Новак
ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, заявил Новак - 19.08.2026, ПРАЙМ
ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, заявил Новак
ВВП России в реальном выражении за последние три года увеличился более чем на 10%, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:58+0300
2026-08-19T15:58+0300
2026-08-19T15:58+0300
россия
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВВП России в реальном выражении за последние три года увеличился более чем на 10%, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
"С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям. Несмотря на это, за последние три года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей", - сказал он.
Согласно опубликованным весной Минэкономразвития сценарным условиям функционирования экономики России на 2027-2029 годы, в следующем году рост экономики составит 1,4%, в 2028 году - 1,9%, в 2029 году - 2,4%.
В 2026 году министерство прогнозирует рост ВВП России на 0,4%, ЦБ РФ - на 0,5-1,5%.
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россия, александр новак, владимир путин
РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин
ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, заявил Новак
Новак: ВВП России за последние три года увеличился более чем на 10%
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВВП России в реальном выражении за последние три года увеличился более чем на 10%, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
"С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям. Несмотря на это, за последние три года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей", - сказал он.
Согласно опубликованным весной Минэкономразвития сценарным условиям функционирования экономики России на 2027-2029 годы, в следующем году рост экономики составит 1,4%, в 2028 году - 1,9%, в 2029 году - 2,4%.
В 2026 году министерство прогнозирует рост ВВП России на 0,4%, ЦБ РФ - на 0,5-1,5%.