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ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, заявил Новак

ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, заявил Новак - 19.08.2026, ПРАЙМ

ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, заявил Новак

ВВП России в реальном выражении за последние три года увеличился более чем на 10%, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:58+0300

2026-08-19T15:58+0300

2026-08-19T15:58+0300

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВВП России в реальном выражении за последние три года увеличился более чем на 10%, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям. Несмотря на это, за последние три года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей", - сказал он. Согласно опубликованным весной Минэкономразвития сценарным условиям функционирования экономики России на 2027-2029 годы, в следующем году рост экономики составит 1,4%, в 2028 году - 1,9%, в 2029 году - 2,4%. В 2026 году министерство прогнозирует рост ВВП России на 0,4%, ЦБ РФ - на 0,5-1,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, владимир путин