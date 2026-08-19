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"Вымпел" разработал пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам - 19.08.2026, ПРАЙМ
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"Вымпел" разработал пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам
"Вымпел" разработал пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам - 19.08.2026, ПРАЙМ
"Вымпел" разработал пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам
Конструкторское бюро "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T00:38+0300
2026-08-19T00:38+0300
бизнес
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Конструкторское бюро "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве, следует из презентации проекта, с которой ознакомилось РИА Новости. Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел. Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещения пассажира в инвалидной коляске. На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, системы кондиционирования салона.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес
Бизнес
00:38 19.08.2026
 
"Вымпел" разработал пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам

"Вымпел" разработал новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Конструкторское бюро "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве, следует из презентации проекта, с которой ознакомилось РИА Новости.
Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел.
Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещения пассажира в инвалидной коляске.
На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, системы кондиционирования салона.
 
Бизнес
 
 
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