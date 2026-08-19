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Россиянам рассказали, как правильно выбрать яблоки
Россиянам рассказали, как правильно выбрать яблоки - 19.08.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как правильно выбрать яблоки
Качественные яблоки должны иметь равномерный окрас и гладкую кожуру без повреждений, при этом слишком глянцевая поверхность может говорить о чрезмерной... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:59+0300
2026-08-19T11:59+0300
2026-08-19T11:59+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Качественные яблоки должны иметь равномерный окрас и гладкую кожуру без повреждений, при этом слишком глянцевая поверхность может говорить о чрезмерной обработке фрукта воском для продления срока хранения, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Православные верующие отмечают 19 августа Яблочный Спас. "Кожура яблок должна быть гладкой, чистой, без явных повреждений. Слишком глянцевая поверхность может свидетельствовать о чрезмерной обработке воском для продления срока хранения. Окрас должен быть равномерным, свойственным конкретному сорту", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что хорошее яблоко всегда твердое и плотное на ощупь, при легком нажатии пальцем на нем не должно оставаться вмятин. Мягкие участки указывают на то, что плод начал портиться изнутри. В Роспотребнадзоре отметили, что отдавать предпочтение лучше яблокам среднего размера, так как фрукты аномально большого диаметра часто выращиваются с избыточным применением стимуляторов роста, а слишком мелкие могут оказаться недозрелыми. "Спелое и здоровое яблоко обладает ярким характерным ароматом, который можно почувствовать даже через кожуру", - заключили в ведомстве.
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общество , здоровье, роспотребнадзор, россия
Общество , Здоровье, Роспотребнадзор, РОССИЯ
Россиянам рассказали, как правильно выбрать яблоки
Роспотребнадзор: качественные яблоки должны иметь равномерный окрас и гладкую кожуру
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Качественные яблоки должны иметь равномерный окрас и гладкую кожуру без повреждений, при этом слишком глянцевая поверхность может говорить о чрезмерной обработке фрукта воском для продления срока хранения, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Православные верующие отмечают 19 августа Яблочный Спас.
"Кожура яблок должна быть гладкой, чистой, без явных повреждений. Слишком глянцевая поверхность может свидетельствовать о чрезмерной обработке воском для продления срока хранения. Окрас должен быть равномерным, свойственным конкретному сорту", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что хорошее яблоко всегда твердое и плотное на ощупь, при легком нажатии пальцем на нем не должно оставаться вмятин. Мягкие участки указывают на то, что плод начал портиться изнутри.
В Роспотребнадзоре отметили, что отдавать предпочтение лучше яблокам среднего размера, так как фрукты аномально большого диаметра часто выращиваются с избыточным применением стимуляторов роста, а слишком мелкие могут оказаться недозрелыми.
"Спелое и здоровое яблоко обладает ярким характерным ароматом, который можно почувствовать даже через кожуру", - заключили в ведомстве.