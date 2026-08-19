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Россиянам рассказали, как правильно выбрать яблоки

Россиянам рассказали, как правильно выбрать яблоки - 19.08.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как правильно выбрать яблоки

Качественные яблоки должны иметь равномерный окрас и гладкую кожуру без повреждений, при этом слишком глянцевая поверхность может говорить о чрезмерной... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:59+0300

2026-08-19T11:59+0300

2026-08-19T11:59+0300

общество

здоровье

роспотребнадзор

россия

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Качественные яблоки должны иметь равномерный окрас и гладкую кожуру без повреждений, при этом слишком глянцевая поверхность может говорить о чрезмерной обработке фрукта воском для продления срока хранения, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Православные верующие отмечают 19 августа Яблочный Спас. "Кожура яблок должна быть гладкой, чистой, без явных повреждений. Слишком глянцевая поверхность может свидетельствовать о чрезмерной обработке воском для продления срока хранения. Окрас должен быть равномерным, свойственным конкретному сорту", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что хорошее яблоко всегда твердое и плотное на ощупь, при легком нажатии пальцем на нем не должно оставаться вмятин. Мягкие участки указывают на то, что плод начал портиться изнутри. В Роспотребнадзоре отметили, что отдавать предпочтение лучше яблокам среднего размера, так как фрукты аномально большого диаметра часто выращиваются с избыточным применением стимуляторов роста, а слишком мелкие могут оказаться недозрелыми. "Спелое и здоровое яблоко обладает ярким характерным ароматом, который можно почувствовать даже через кожуру", - заключили в ведомстве.

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общество , здоровье, роспотребнадзор, россия