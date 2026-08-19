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Загруженность КПП "Псоу" на границе РФ и Абхазии превышает нормы

Загруженность КПП "Псоу" на границе РФ и Абхазии превышает нормы - 19.08.2026, ПРАЙМ

Загруженность КПП "Псоу" на границе РФ и Абхазии превышает нормы

Загруженность контрольно-пропускного пункта "Псоу" на российско-абхазской границе превышает допустимые нормы в связи с высоким туристическим сезоном, сообщил... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T06:39+0300

2026-08-19T06:39+0300

2026-08-19T06:39+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Загруженность контрольно-пропускного пункта "Псоу" на российско-абхазской границе превышает допустимые нормы в связи с высоким туристическим сезоном, сообщил РИА Новости начальник пограничного управления Службы Госбезопасности Рустам Латипов. По его словам, июль и август являются пиковыми летними месяцами, когда на границе Абхазии с Россией в связи с наплывом туристов образуются очереди из людей и автомобилей. "Загруженность контрольно-пропускного пункта "Псоу" (МАПП Адлер) в июле - августе остается в параметрах, превышающих заложенные нормативы… как по лицам, так и по транспортным средствам. В пиковые периоды, которые обусловлены движением туристических потоков, неизбежно складывается очередь", - сказал Латипов. Он пояснил, что допустимая норма пересечения российско-абхазской границы в сутки - до 10 тысяч человек в сутки, однако в летний сезон через пограничный пункт могут проходить до 60 тысяч человек. Латипов напомнил, что пересечение границы России и Абхазии сейчас может занимать некоторое время. "Около трех часов для проезда на транспортных средствах, для пешехода - не более одного часа", - сказал он. Контрольно-пропускной пункт "Псоу" располагается на российско-абхазской границе недалеко от федеральной территории Сириус. Это единственный сухопутный переход между Россией и Абхазией.

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