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Получены все заключения "Главгосэкспертизы России" на строительство ШМСД

Получены все заключения "Главгосэкспертизы России" на строительство ШМСД - 19.08.2026, ПРАЙМ

Получены все заключения "Главгосэкспертизы России" на строительство ШМСД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Получены все заключения "Главгосэкпертизы России" на подготовку территории и строительство второго-четвертого этапов... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T21:13+0300

2026-08-19T21:13+0300

2026-08-19T21:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Получены все заключения "Главгосэкпертизы России" на подготовку территории и строительство второго-четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт‑Петербурге, сообщил городской комитет по инвестициям. "Получены все заключения ФАУ "Главгосэкпертиза России" на подготовку территории и строительство второго-четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения в Санкт‑Петербурге, что позволяет завершить начатые подготовительные работы в установленные сроки и продолжать основное строительство", - говорится в сообщении. В частности, одобрен проект подготовки территории для будущего участка ШМСД от транспортного узла на Витебском проспекте до пересечения с Союзным проспектом. Весь проект подготовки территории строительства ШМСД разбит на два этапа: от Витебского проспекта до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до КАД. На обоих этапах начатая в прошлом году подготовка территории идет полным ходом. Все работы по подготовке территории строительства планируется завершить к концу 2027 года. Кроме того, получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" на строительство транспортных развязок ШМСД вне концессионного соглашения. Проект строительства второго-четвертого этапов ШМСД реализуется в рамках концессионного соглашения между Санкт‑Петербургом и ООО "ШМСС", подписанного 20 ноября 2024 года. Плановый поэтапный ввод второго-четвертого этапов ШМСД в эксплуатацию намечен на 2029-2031 годы. Строительство ШМСД – мегапроект Санкт‑Петербурга, реализуемый по поручению президента России о развитии транспортной системы петербургской агломерации. ШМСД, наряду с Западным скоростным диаметром и КАД, обеспечит вывод транзитных транспортных потоков из центра города, создаст прямую связь восточных районов городской застройки с центром и югом города и опосредованно через ЗСД с севером.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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