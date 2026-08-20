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Поставщик "Аэрофлота" выплатит авиакомпании 75 миллионов рублей по иску

Поставщик "Аэрофлота" выплатит авиакомпании 75 миллионов рублей по иску - 20.08.2026, ПРАЙМ

Поставщик "Аэрофлота" выплатит авиакомпании 75 миллионов рублей по иску

Столичное ООО "ТОИР Системы", поставлявшее "Аэрофлоту" тормозные колодки, обязалось выплатить крупнейшему российскому авиаперевозчику более 75 миллионов рублей, | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:47+0300

2026-08-20T16:47+0300

2026-08-20T16:54+0300

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Столичное ООО "ТОИР Системы", поставлявшее "Аэрофлоту" тормозные колодки, обязалось выплатить крупнейшему российскому авиаперевозчику более 75 миллионов рублей, следует из утвержденного арбитражным судом Москвы мирового соглашения, с которым ознакомилось РИА Новости. В этом иске "Аэрофлот" требовал от "ТОИР Систем" вернуть более 66 миллионов рублей, выплаченных за колодки ненадлежащего качества, и выплатить более 20 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков поставки. В свою очередь поставщик требовал взыскать с перевозчика более 11 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков оплаты товара. В мировом соглашении стороны договорились сделать зачет по неустойкам, после чего "ТОИР Системы" должны выплатить "Аэрофлоту" более 75 миллионов рублей, а авиакомпания – вернуть полученные ранее 14 тормозных колодок "в их фактическом состоянии ("как есть")". После утверждения мирового соглашения суд прекратил производство по делу. Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще один иск "Аэрофлота" к "ТОИР Системам" о взыскании около 2,4 миллиарда рублей. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ответчика – "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические".

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