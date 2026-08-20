https://1prime.ru/20260820/aeroport-872537365.html

Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о дымящемся самолете

Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о дымящемся самолете - 20.08.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о дымящемся самолете

Аэропорт Владивостока работает штатно, там были учения, слухи о якобы дымящемся самолете не подтверждаются, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:58+0300

2026-08-20T10:58+0300

2026-08-20T11:07+0300

бизнес

общество

владивосток

красноярск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872537365.jpg?1787213224

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – ПРАЙМ. Аэропорт Владивостока работает штатно, там были учения, слухи о якобы дымящемся самолете не подтверждаются, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. В Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в аэропорту Владивостока объявлена эвакуация всех пассажиров, подъехали пожарные. Авторы утверждали, что в небе был виден дым самолета. Опубликовано видео, на котором за летящим самолетом тянется темный след от дыма. "Нет (информация о дымящемся самолете не подтверждается - ред.)", - сказал собеседник. Он отметил, что в четверг в аэропорту проходит плановая практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания терминала А. "Аэропорт продолжает работать штатно. Рейсы на вылет и прилет обслуживаются по расписанию", - добавил собеседник. Согласно автоматической справочной, рейсы из Владивостока продолжают вылетать. Так, в 17.27 вылетел борт в Красноярск, запланированный на 17.15

владивосток

красноярск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , владивосток, красноярск