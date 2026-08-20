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Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о дымящемся самолете - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о дымящемся самолете
Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о дымящемся самолете - 20.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о дымящемся самолете
Аэропорт Владивостока работает штатно, там были учения, слухи о якобы дымящемся самолете не подтверждаются, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:58+0300
2026-08-20T11:07+0300
бизнес
общество
владивосток
красноярск
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – ПРАЙМ. Аэропорт Владивостока работает штатно, там были учения, слухи о якобы дымящемся самолете не подтверждаются, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. В Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в аэропорту Владивостока объявлена эвакуация всех пассажиров, подъехали пожарные. Авторы утверждали, что в небе был виден дым самолета. Опубликовано видео, на котором за летящим самолетом тянется темный след от дыма. "Нет (информация о дымящемся самолете не подтверждается - ред.)", - сказал собеседник. Он отметил, что в четверг в аэропорту проходит плановая практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания терминала А. "Аэропорт продолжает работать штатно. Рейсы на вылет и прилет обслуживаются по расписанию", - добавил собеседник. Согласно автоматической справочной, рейсы из Владивостока продолжают вылетать. Так, в 17.27 вылетел борт в Красноярск, запланированный на 17.15
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
бизнес, общество , владивосток, красноярск
Бизнес, Общество , Владивосток, Красноярск
10:58 20.08.2026 (обновлено: 11:07 20.08.2026)
 
Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о дымящемся самолете

Аэропорт Владивостока работает штатно, слухи о дымящемся самолете не подтверждаются

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – ПРАЙМ. Аэропорт Владивостока работает штатно, там были учения, слухи о якобы дымящемся самолете не подтверждаются, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
В Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в аэропорту Владивостока объявлена эвакуация всех пассажиров, подъехали пожарные. Авторы утверждали, что в небе был виден дым самолета. Опубликовано видео, на котором за летящим самолетом тянется темный след от дыма.
"Нет (информация о дымящемся самолете не подтверждается - ред.)", - сказал собеседник.
Он отметил, что в четверг в аэропорту проходит плановая практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания терминала А.
"Аэропорт продолжает работать штатно. Рейсы на вылет и прилет обслуживаются по расписанию", - добавил собеседник.
Согласно автоматической справочной, рейсы из Владивостока продолжают вылетать. Так, в 17.27 вылетел борт в Красноярск, запланированный на 17.15
 
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