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МАГАТЭ проинформировали о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения - 20.08.2026, ПРАЙМ
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МАГАТЭ проинформировали о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения
МАГАТЭ проинформировали о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения - 20.08.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ проинформировали о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения
МАГАТЭ было проинформировано, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) в ночь на четверг потеряла внешнее питание из-за отключения линии "Ферросплавная-1", говорится в... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:29+0300
2026-08-20T11:35+0300
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 20 авг - ПРАЙМ. МАГАТЭ было проинформировано, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) в ночь на четверг потеряла внешнее питание из-за отключения линии "Ферросплавная-1", говорится в заявлении Агентства. "МАГАТЭ было проинформировано, что сегодня в 00.44 по местному времени линия электропередачи напряжением 330 кВ "Феросплавная-1" на Запорожской АЭС - единственная оставшаяся линия внешнего электроснабжения станции - была отключена, что привело к очередной потере внешнего электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. По данным Агентства, предварительно установлено, что повреждение линии находится на северном берегу Днепра. "Попытка вручную подключить линию обратно оказалась безуспешной. Из-за продолжающихся военных действий технические специалисты пока не могут установить причину отключения", - добавили в МАГАТЭ. Отмечается, что чтобы обеспечить электроэнергией важнейшие системы безопасности станции, автоматически запустились аварийные дизель-генераторы. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на АЭС, продолжают оценивать ситуацию. Отмечается, что гендиректор Агентства Рафаэль Гросси призвал проявлять максимальную сдержанность и обеспечить защиту внешнего электроснабжения станции, так как каждая потеря внешнего электроснабжения подчеркивает крайне хрупкое состояние ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС.
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
11:29 20.08.2026 (обновлено: 11:35 20.08.2026)
 
МАГАТЭ проинформировали о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения

В МАГАТЭ заявили, что проинформированы о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения

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ВЕНА, 20 авг - ПРАЙМ. МАГАТЭ было проинформировано, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) в ночь на четверг потеряла внешнее питание из-за отключения линии "Ферросплавная-1", говорится в заявлении Агентства.
"МАГАТЭ было проинформировано, что сегодня в 00.44 по местному времени линия электропередачи напряжением 330 кВ "Феросплавная-1" на Запорожской АЭС - единственная оставшаяся линия внешнего электроснабжения станции - была отключена, что привело к очередной потере внешнего электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
По данным Агентства, предварительно установлено, что повреждение линии находится на северном берегу Днепра.
"Попытка вручную подключить линию обратно оказалась безуспешной. Из-за продолжающихся военных действий технические специалисты пока не могут установить причину отключения", - добавили в МАГАТЭ.
Отмечается, что чтобы обеспечить электроэнергией важнейшие системы безопасности станции, автоматически запустились аварийные дизель-генераторы.
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на АЭС, продолжают оценивать ситуацию.
Отмечается, что гендиректор Агентства Рафаэль Гросси призвал проявлять максимальную сдержанность и обеспечить защиту внешнего электроснабжения станции, так как каждая потеря внешнего электроснабжения подчеркивает крайне хрупкое состояние ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС.
 
Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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