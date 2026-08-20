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АЭС "Кршко" в Словении полностью восстановила мощность реактора - 20.08.2026, ПРАЙМ
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АЭС "Кршко" в Словении полностью восстановила мощность реактора
АЭС "Кршко" в Словении полностью восстановила мощность реактора - 20.08.2026, ПРАЙМ
АЭС "Кршко" в Словении полностью восстановила мощность реактора
АЭС "Кршко" (NEK) в Словении заявила о полном восстановлении производственной мощности реактора в связи с улучшившимися погодными условиями. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:12+0300
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словения
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БЕЛГРАД, 20 авг - ПРАЙМ. АЭС "Кршко" (NEK) в Словении заявила о полном восстановлении производственной мощности реактора в связи с улучшившимися погодными условиями. NEK сообщила 5 августа о постепенном и контролируемом снижении производственной мощности до 80% из-за жары и из-за низкого уровня реки Сава, вода которой используется для охлаждения реактора. Затем 14 августа мощность была восстановлена до 90%. "Дальнейшее улучшение метеорологических условий с более низкими температурами воздуха и воды в реке, сделало возможным вечером 18-го августа увеличение мощности ректора до 100%", - говорится в сообщении на сайте компании-оператора. "Кршко" - единственная на территории бывшей Югославии атомная электростанция, которая была запущена в 1983 году. АЭС работает на единственном блоке с реактором типа PWR американской компании Westinghouse мощностью 700 мегаватт и снабжает 20% словенских и 15% хорватских потребностей в электроэнергии. Ресурс станции был рассчитан до 2023 года, но руководство в Загребе и Любляне продлило эксплуатацию до 2043 года, несмотря на протесты экологов.
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словения, westinghouse
СЛОВЕНИЯ, Westinghouse
13:12 20.08.2026
 
АЭС "Кршко" в Словении полностью восстановила мощность реактора

АЭС "Кршко" в Словении заявила о полном восстановлении мощности реактора

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БЕЛГРАД, 20 авг - ПРАЙМ. АЭС "Кршко" (NEK) в Словении заявила о полном восстановлении производственной мощности реактора в связи с улучшившимися погодными условиями.
NEK сообщила 5 августа о постепенном и контролируемом снижении производственной мощности до 80% из-за жары и из-за низкого уровня реки Сава, вода которой используется для охлаждения реактора. Затем 14 августа мощность была восстановлена до 90%.
"Дальнейшее улучшение метеорологических условий с более низкими температурами воздуха и воды в реке, сделало возможным вечером 18-го августа увеличение мощности ректора до 100%", - говорится в сообщении на сайте компании-оператора.
"Кршко" - единственная на территории бывшей Югославии атомная электростанция, которая была запущена в 1983 году. АЭС работает на единственном блоке с реактором типа PWR американской компании Westinghouse мощностью 700 мегаватт и снабжает 20% словенских и 15% хорватских потребностей в электроэнергии. Ресурс станции был рассчитан до 2023 года, но руководство в Загребе и Любляне продлило эксплуатацию до 2043 года, несмотря на протесты экологов.
 
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