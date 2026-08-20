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С апреля погибли девять сотрудников ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ - 20.08.2026, ПРАЙМ
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С апреля погибли девять сотрудников ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ
С апреля погибли девять сотрудников ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ - 20.08.2026, ПРАЙМ
С апреля погибли девять сотрудников ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ
Девять сотрудников Запорожской АЭС погибли в результате обстрелов ВСУ с апреля этого года, число раненых исчисляется десятками, сообщил директор атомной станции | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T18:09+0300
2026-08-20T18:09+0300
промышленность
энергодар
запорожская аэс
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Девять сотрудников Запорожской АЭС погибли в результате обстрелов ВСУ с апреля этого года, число раненых исчисляется десятками, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук. "Уже девять погибших сотрудников с конца апреля по сегодняшний день, число раненых исчисляется уже не одним десятком", - сказал Черничук ИС "Вести". При этом, по его словам, сотрудники Запорожской АЭС продолжают выполнять свои должностные обязанности по обеспечению безопасности на станции. Черничук подчеркнул, что на ЗАЭС удалось собрать самый стойкий коллектив в мире. В пресс-службе станции пояснили РИА Новости, что начиная с апреля, ВСУ активизировали атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, включая подъездные дороги.
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промышленность, энергодар, запорожская аэс, всу
Промышленность, Энергодар, Запорожская АЭС, ВСУ
18:09 20.08.2026
 
С апреля погибли девять сотрудников ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ

Директор ЗАЭС Черничук: при обстрелах со стороны ВСУ погибли девять сотрудников станции

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Девять сотрудников Запорожской АЭС погибли в результате обстрелов ВСУ с апреля этого года, число раненых исчисляется десятками, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук.
"Уже девять погибших сотрудников с конца апреля по сегодняшний день, число раненых исчисляется уже не одним десятком", - сказал Черничук ИС "Вести".
При этом, по его словам, сотрудники Запорожской АЭС продолжают выполнять свои должностные обязанности по обеспечению безопасности на станции. Черничук подчеркнул, что на ЗАЭС удалось собрать самый стойкий коллектив в мире.
В пресс-службе станции пояснили РИА Новости, что начиная с апреля, ВСУ активизировали атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, включая подъездные дороги.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
Директор Запорожской АЭС назвал причину потери внешнего электроснабжения
17:57
 
ПромышленностьЭнергодарЗапорожская АЭСВСУ
 
 
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