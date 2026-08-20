https://1prime.ru/20260820/aktsii-872556205.html

Рост акций ИИ раздул прибыль S&P 500: без "пузыря" рост скромнее

Рост акций ИИ раздул прибыль S&P 500: без "пузыря" рост скромнее - 20.08.2026, ПРАЙМ

Рост акций ИИ раздул прибыль S&P 500: без "пузыря" рост скромнее

Компании из списка S&P 500 завершают впечатляющий квартальный сезон прибыли во многом благодаря стремительному росту технологических гигантов, связанных с ИИ... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:24+0300

2026-08-20T17:24+0300

2026-08-20T17:24+0300

alphabet

amazon

nvidia

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/90/833319066_57:0:3698:2048_1920x0_80_0_0_27f1860fcbd395820c3263eb202526b6.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компании из списка S&P 500 завершают впечатляющий квартальный сезон прибыли во многом благодаря стремительному росту технологических гигантов, связанных с ИИ. Индекс движется к росту совокупной прибыли за второй квартал на 52% в годовом исчислении, чему способствует рост в технологическом секторе на 74%, пишет Reuters.Однако, исключая нереализованные приросты от инвестиций Alphabet и Amazon в Anthropic, рост прибыли S&P 500 составил бы 33%, по данным LSEG. Это все еще сильнейший квартал с 2021 года, но разрыв в 19 процентных пунктов заставляет инвесторов насторожиться."Прирост по отношению к рынку может так же быстро превратиться в убытки, — предупредила Савита Субраманиан, стратег BofA Securities. — Растущая зависимость прибыли от неконтролируемых факторов снижает видимость".Стратеги Goldman Sachs отметили, что акции инфраструктуры ИИ составляют примерно треть роста прибыли на акцию S&P 500 во втором квартале.Nvidia, самая дорогая компания в мире, на этой неделе объявила о гарантии на 105 миллиардов долларов для помощи OpenAI в аренде дата-центра в Огайо. Акции Nvidia выросли в понедельник, но упали на следующий день на фоне общего технологического отката. "Гиперскейлеры занимают деньги и продают акции. Вероятно, мы воруем из будущего, — заявил Майкл О'Рурк, главный стратег JonesTrading. — Инвесторам нужно это понимать".Чистая прибыль Amazon за второй квартал включала неоперационный доход в размере 53,4 миллиарда долларов от инвестиций в Anthropic, а Alphabet зафиксировал нереализованный прирост в 77,1 миллиарда долларов. В первом квартале эффект был менее заметным: прибыль S&P 500 выросла на 29,4% с учетом этих приростов и на 22,3% без них.Впрочем, рост наблюдается и в других секторах: семь из 11 отраслей S&P 500 показали двузначный прирост прибыли. Энергетический сектор вырос на 143%, а около 85% компаний превзошли прогнозы аналитиков. Ожидания по третьему кварталу также повысились — с 27,6% до 29,2% с начала июля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

alphabet, amazon, nvidia, рынок