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Рост акций ИИ раздул прибыль S&P 500: без "пузыря" рост скромнее - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Рост акций ИИ раздул прибыль S&P 500: без "пузыря" рост скромнее
Рост акций ИИ раздул прибыль S&P 500: без "пузыря" рост скромнее - 20.08.2026, ПРАЙМ
Рост акций ИИ раздул прибыль S&P 500: без "пузыря" рост скромнее
Компании из списка S&P 500 завершают впечатляющий квартальный сезон прибыли во многом благодаря стремительному росту технологических гигантов, связанных с ИИ... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:24+0300
2026-08-20T17:24+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компании из списка S&amp;P 500 завершают впечатляющий квартальный сезон прибыли во многом благодаря стремительному росту технологических гигантов, связанных с ИИ. Индекс движется к росту совокупной прибыли за второй квартал на 52% в годовом исчислении, чему способствует рост в технологическом секторе на 74%, пишет Reuters.Однако, исключая нереализованные приросты от инвестиций Alphabet и Amazon в Anthropic, рост прибыли S&amp;P 500 составил бы 33%, по данным LSEG. Это все еще сильнейший квартал с 2021 года, но разрыв в 19 процентных пунктов заставляет инвесторов насторожиться."Прирост по отношению к рынку может так же быстро превратиться в убытки, — предупредила Савита Субраманиан, стратег BofA Securities. — Растущая зависимость прибыли от неконтролируемых факторов снижает видимость".Стратеги Goldman Sachs отметили, что акции инфраструктуры ИИ составляют примерно треть роста прибыли на акцию S&amp;P 500 во втором квартале.Nvidia, самая дорогая компания в мире, на этой неделе объявила о гарантии на 105 миллиардов долларов для помощи OpenAI в аренде дата-центра в Огайо. Акции Nvidia выросли в понедельник, но упали на следующий день на фоне общего технологического отката. "Гиперскейлеры занимают деньги и продают акции. Вероятно, мы воруем из будущего, — заявил Майкл О'Рурк, главный стратег JonesTrading. — Инвесторам нужно это понимать".Чистая прибыль Amazon за второй квартал включала неоперационный доход в размере 53,4 миллиарда долларов от инвестиций в Anthropic, а Alphabet зафиксировал нереализованный прирост в 77,1 миллиарда долларов. В первом квартале эффект был менее заметным: прибыль S&amp;P 500 выросла на 29,4% с учетом этих приростов и на 22,3% без них.Впрочем, рост наблюдается и в других секторах: семь из 11 отраслей S&amp;P 500 показали двузначный прирост прибыли. Энергетический сектор вырос на 143%, а около 85% компаний превзошли прогнозы аналитиков. Ожидания по третьему кварталу также повысились — с 27,6% до 29,2% с начала июля.
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alphabet, amazon, nvidia, рынок
Alphabet, Amazon, Nvidia, Рынок
17:24 20.08.2026
 
Рост акций ИИ раздул прибыль S&P 500: без "пузыря" рост скромнее

Reuters: инвестиции Alphabet и Amazon в Anthropic добавили 19% к квартальной прибыли

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компании из списка S&P 500 завершают впечатляющий квартальный сезон прибыли во многом благодаря стремительному росту технологических гигантов, связанных с ИИ. Индекс движется к росту совокупной прибыли за второй квартал на 52% в годовом исчислении, чему способствует рост в технологическом секторе на 74%, пишет Reuters.
Однако, исключая нереализованные приросты от инвестиций Alphabet и Amazon в Anthropic, рост прибыли S&P 500 составил бы 33%, по данным LSEG. Это все еще сильнейший квартал с 2021 года, но разрыв в 19 процентных пунктов заставляет инвесторов насторожиться.
"Прирост по отношению к рынку может так же быстро превратиться в убытки, — предупредила Савита Субраманиан, стратег BofA Securities. — Растущая зависимость прибыли от неконтролируемых факторов снижает видимость".
Стратеги Goldman Sachs отметили, что акции инфраструктуры ИИ составляют примерно треть роста прибыли на акцию S&P 500 во втором квартале.
Nvidia, самая дорогая компания в мире, на этой неделе объявила о гарантии на 105 миллиардов долларов для помощи OpenAI в аренде дата-центра в Огайо. Акции Nvidia выросли в понедельник, но упали на следующий день на фоне общего технологического отката. "Гиперскейлеры занимают деньги и продают акции. Вероятно, мы воруем из будущего, — заявил Майкл О'Рурк, главный стратег JonesTrading. — Инвесторам нужно это понимать".
Чистая прибыль Amazon за второй квартал включала неоперационный доход в размере 53,4 миллиарда долларов от инвестиций в Anthropic, а Alphabet зафиксировал нереализованный прирост в 77,1 миллиарда долларов. В первом квартале эффект был менее заметным: прибыль S&P 500 выросла на 29,4% с учетом этих приростов и на 22,3% без них.
Впрочем, рост наблюдается и в других секторах: семь из 11 отраслей S&P 500 показали двузначный прирост прибыли. Энергетический сектор вырос на 143%, а около 85% компаний превзошли прогнозы аналитиков. Ожидания по третьему кварталу также повысились — с 27,6% до 29,2% с начала июля.
 
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