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Рынок акций РФ снизился, уйдя ниже 2150 пунктов по индексу - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ снизился, уйдя ниже 2150 пунктов по индексу
Рынок акций РФ снизился, уйдя ниже 2150 пунктов по индексу - 20.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ снизился, уйдя ниже 2150 пунктов по индексу
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился, опять уйдя ниже 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:07+0300
2026-08-20T21:07+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился, опять уйдя ниже 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,34%, до 2121,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,44% до 793,68 пункта, долларовый РТС – на 0,26%, до 801,79 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок опять пошел вниз Российский рынок акций в основные торги четверга преимущественно снижался – после двух дней роста, он опять ушел ниже уровня 2150 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне сложной геополитики. "Давление могло прийти от новостей и укрепляющегося рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Как заявлял ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева. Кроме того, по его словам, пока нет и точных дат визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Среди литеров падения, в частности, акции "Русала" (-4,5%), "Северстали" (-4,3%), "Аэрофлота" (-3,6%). Подорожали акции "Озона" (+0,2%), Совкомбанка (+0,7%), "Роснефти" (+0,1%). Стоимость нефти к 19.45 мск повышалась на 2% до 93,4 доллара за баррель сорта Brent. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили вниз от сопротивлений 2190 пунктов и 810 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Медвежьим" для российского рынка фактором остается сохранение жесткой риторики в украинском конфликте. Тем не менее динамика инфляции может создать базу для более мягкой позиции ЦБ РФ в сентябре, чем ранее ожидали инвесторы. В РФ также продолжается сезон полугодовых дивидендов, некоторые из которых с учетом вероятности дополнительных выплат по итогам всего года могут давать интересную доходность", - добавляет она. Динамика последних дней показывает, что рынок акций РФ еще не нашел баланса, и в рамках текущей волатильности не стоит исключать повторного временного падения индекса Мосбиржи ниже 2100 пунктов, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынок, индексы, торги, украина, киев, москва, дмитрий песков, стив уиткофф, джаред кушнер, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Индексы, Торги, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
21:07 20.08.2026
 
Рынок акций РФ снизился, уйдя ниже 2150 пунктов по индексу

Рынок акций РФ в основную сессию четверга снизился, уйдя ниже 2150 пунктов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился, опять уйдя ниже 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,34%, до 2121,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,44% до 793,68 пункта, долларовый РТС – на 0,26%, до 801,79 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок опять пошел вниз

Российский рынок акций в основные торги четверга преимущественно снижался – после двух дней роста, он опять ушел ниже уровня 2150 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне сложной геополитики.
"Давление могло прийти от новостей и укрепляющегося рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Как заявлял ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева. Кроме того, по его словам, пока нет и точных дат визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
Среди литеров падения, в частности, акции "Русала" (-4,5%), "Северстали" (-4,3%), "Аэрофлота" (-3,6%). Подорожали акции "Озона" (+0,2%), Совкомбанка (+0,7%), "Роснефти" (+0,1%).
Стоимость нефти к 19.45 мск повышалась на 2% до 93,4 доллара за баррель сорта Brent.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили вниз от сопротивлений 2190 пунктов и 810 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Медвежьим" для российского рынка фактором остается сохранение жесткой риторики в украинском конфликте. Тем не менее динамика инфляции может создать базу для более мягкой позиции ЦБ РФ в сентябре, чем ранее ожидали инвесторы. В РФ также продолжается сезон полугодовых дивидендов, некоторые из которых с учетом вероятности дополнительных выплат по итогам всего года могут давать интересную доходность", - добавляет она.
Динамика последних дней показывает, что рынок акций РФ еще не нашел баланса, и в рамках текущей волатильности не стоит исключать повторного временного падения индекса Мосбиржи ниже 2100 пунктов, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
РынокИндексыТоргиУКРАИНАКиевМОСКВАДмитрий ПесковСтив УиткоффДжаред КушнерМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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