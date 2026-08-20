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Рынок акций РФ снизился, уйдя ниже 2150 пунктов по индексу
Рынок акций РФ снизился, уйдя ниже 2150 пунктов по индексу - 20.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ снизился, уйдя ниже 2150 пунктов по индексу
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился, опять уйдя ниже 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:07+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился, опять уйдя ниже 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,34%, до 2121,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,44% до 793,68 пункта, долларовый РТС – на 0,26%, до 801,79 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок опять пошел вниз Российский рынок акций в основные торги четверга преимущественно снижался – после двух дней роста, он опять ушел ниже уровня 2150 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне сложной геополитики. "Давление могло прийти от новостей и укрепляющегося рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Как заявлял ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева. Кроме того, по его словам, пока нет и точных дат визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Среди литеров падения, в частности, акции "Русала" (-4,5%), "Северстали" (-4,3%), "Аэрофлота" (-3,6%). Подорожали акции "Озона" (+0,2%), Совкомбанка (+0,7%), "Роснефти" (+0,1%). Стоимость нефти к 19.45 мск повышалась на 2% до 93,4 доллара за баррель сорта Brent. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили вниз от сопротивлений 2190 пунктов и 810 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Медвежьим" для российского рынка фактором остается сохранение жесткой риторики в украинском конфликте. Тем не менее динамика инфляции может создать базу для более мягкой позиции ЦБ РФ в сентябре, чем ранее ожидали инвесторы. В РФ также продолжается сезон полугодовых дивидендов, некоторые из которых с учетом вероятности дополнительных выплат по итогам всего года могут давать интересную доходность", - добавляет она. Динамика последних дней показывает, что рынок акций РФ еще не нашел баланса, и в рамках текущей волатильности не стоит исключать повторного временного падения индекса Мосбиржи ниже 2100 пунктов, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынок, индексы, торги, украина, киев, москва, дмитрий песков, стив уиткофф, джаред кушнер, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Индексы, Торги, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился, опять уйдя ниже 2150 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,34%, до 2121,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,44% до 793,68 пункта, долларовый РТС – на 0,26%, до 801,79 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций в основные торги четверга преимущественно снижался – после двух дней роста, он опять ушел ниже уровня 2150 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне сложной геополитики.
"Давление могло прийти от новостей и укрепляющегося рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Как заявлял ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет из-за позиции Киева. Кроме того, по его словам, пока нет и точных дат визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
Среди литеров падения, в частности, акции "Русала" (-4,5%), "Северстали" (-4,3%), "Аэрофлота" (-3,6%). Подорожали акции "Озона" (+0,2%), Совкомбанка (+0,7%), "Роснефти" (+0,1%).
Стоимость нефти к 19.45 мск повышалась на 2% до 93,4 доллара за баррель сорта Brent.
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили вниз от сопротивлений 2190 пунктов и 810 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Медвежьим" для российского рынка фактором остается сохранение жесткой риторики в украинском конфликте. Тем не менее динамика инфляции может создать базу для более мягкой позиции ЦБ РФ в сентябре, чем ранее ожидали инвесторы. В РФ также продолжается сезон полугодовых дивидендов, некоторые из которых с учетом вероятности дополнительных выплат по итогам всего года могут давать интересную доходность", - добавляет она.
Динамика последних дней показывает, что рынок акций РФ еще не нашел баланса, и в рамках текущей волатильности не стоит исключать повторного временного падения индекса Мосбиржи ниже 2100 пунктов, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".