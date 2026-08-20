https://1prime.ru/20260820/analitiki-872532294.html

Аналитики оценили спрос на плюшевого Чебурашку в России

Аналитики оценили спрос на плюшевого Чебурашку в России - 20.08.2026, ПРАЙМ

Аналитики оценили спрос на плюшевого Чебурашку в России

Спрос на плюшевого Чебурашку растет заметно быстрее, чем на других популярных среди россиян персонажей - в январе-августе его покупали на 63% чаще, выяснили для | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:18+0300

2026-08-20T09:18+0300

2026-08-20T09:20+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872532294.jpg?1787206856

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Спрос на плюшевого Чебурашку растет заметно быстрее, чем на других популярных среди россиян персонажей - в январе-августе его покупали на 63% чаще, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". В четверг, 20 августа, отмечается день рождения Чебурашки - любимого многими героя мультфильмов и произведений Эдуарда Успенского. В этот день поклонники доброго и забавного героя вспоминают его приключения, дружбу с Крокодилом Геной и отмечают праздник, посвященный этому обаятельному персонажу. "Отечественный герой не подкачал: спрос на игрушку Чебурашка вырос на 63%, а цена снизилась на 22% - до 534 рублей", - подсчитали они, сравнив данные из средних чеков в январе-августе этого и прошлого года. Похожую динамику с Чебурашкой показал Стич: спрос на игрушку вырос на 38%, а средняя цена снизилась на 10% - до 940 рублей. Фуглер также прибавил в популярности - плюс 25% - при заметном снижении цены на 21%, до 1114 рублей. Утка Лалафанфан осталась практически без изменений: спрос стабилен, а цена снизилась лишь на 2% - до 612 рублей. На этом фоне заметно выделяется Лабубу - еще год назад самая продаваемая игрушка выборки. Спрос на нее упал на 72%, хотя цена также снизилась - на 11%, до 815 рублей. Ажиотаж вокруг игрушки, судя по всему, миновал: пик популярности пришелся на прошлый год, констатируют аналитики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия