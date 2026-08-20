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Anthropic планирует провести IPO в конце августа

Anthropic планирует провести IPO в конце августа - 20.08.2026, ПРАЙМ

Anthropic планирует провести IPO в конце августа

Разработчик ИИ Anthropic планирует подать публичную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в конце августа, компания рассчитывает... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T21:42+0300

2026-08-20T21:42+0300

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технологии

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spacex

financial times

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Разработчик ИИ Anthropic планирует подать публичную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в конце августа, компания рассчитывает повторить или превзойти рекордный листинг космической SpaceX, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. В июне Anthropic заявила, что конфиденциально подала заявку на проведение IPO. Газета Financial Times сообщала, что Anthropic в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона или более, таким образом ее IPO станет крупнейшим в истории. "Anthropic рассчитывает повторить или превзойти рекордный объем первичного публичного размещения акций SpaceX… Разработчик Claude проводит расчеты, готовясь подать публичную заявку на потенциальное мега IPO уже в конце этого месяца", - пишет агентство. По словам собеседников Блумберга, в недавних брифингах для инвесторов, проводимых финансовым директором Anthropic Кришной Рао (Krishna Rao), вопрос об оценке компании не поднимался. Агентство также отмечает, что обсуждения продолжаются, и детали IPO Anthropic, в том числе его объем, могут измениться. В рамках состоявшегося в июне IPO SpaceX привлекла почти 86 миллиардов долларов. Размещение компании побило рекорд государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в ходе первичного размещения в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда долларов. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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технологии, саудовская аравия, сан-франциско, spacex, financial times, saudi aramco