https://1prime.ru/20260820/anthropic-872562773.html
Anthropic планирует провести IPO в конце августа
Anthropic планирует провести IPO в конце августа - 20.08.2026, ПРАЙМ
Anthropic планирует провести IPO в конце августа
Разработчик ИИ Anthropic планирует подать публичную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в конце августа, компания рассчитывает... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:42+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Разработчик ИИ Anthropic планирует подать публичную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в конце августа, компания рассчитывает повторить или превзойти рекордный листинг космической SpaceX, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. В июне Anthropic заявила, что конфиденциально подала заявку на проведение IPO. Газета Financial Times сообщала, что Anthropic в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона или более, таким образом ее IPO станет крупнейшим в истории. "Anthropic рассчитывает повторить или превзойти рекордный объем первичного публичного размещения акций SpaceX… Разработчик Claude проводит расчеты, готовясь подать публичную заявку на потенциальное мега IPO уже в конце этого месяца", - пишет агентство. По словам собеседников Блумберга, в недавних брифингах для инвесторов, проводимых финансовым директором Anthropic Кришной Рао (Krishna Rao), вопрос об оценке компании не поднимался. Агентство также отмечает, что обсуждения продолжаются, и детали IPO Anthropic, в том числе его объем, могут измениться. В рамках состоявшегося в июне IPO SpaceX привлекла почти 86 миллиардов долларов. Размещение компании побило рекорд государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в ходе первичного размещения в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда долларов. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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Технологии, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Сан-Франциско, SpaceX, Financial Times, Saudi Aramco
Anthropic планирует провести IPO в конце августа
Блумберг: Anthropic проведет первичное публичное размещение акций в конце августа
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Разработчик ИИ Anthropic планирует подать публичную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в конце августа, компания рассчитывает повторить или превзойти рекордный листинг космической SpaceX, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В июне Anthropic заявила, что конфиденциально подала заявку на проведение IPO. Газета Financial Times сообщала, что Anthropic в рамках листинга может быть оценена в 2 триллиона или более, таким образом ее IPO станет крупнейшим в истории.
"Anthropic рассчитывает повторить или превзойти рекордный объем первичного публичного размещения акций SpaceX… Разработчик Claude проводит расчеты, готовясь подать публичную заявку на потенциальное мега IPO уже в конце этого месяца", - пишет агентство.
По словам собеседников Блумберга, в недавних брифингах для инвесторов, проводимых финансовым директором Anthropic Кришной Рао (Krishna Rao), вопрос об оценке компании не поднимался. Агентство также отмечает, что обсуждения продолжаются, и детали IPO Anthropic, в том числе его объем, могут измениться.
В рамках состоявшегося в июне IPO SpaceX привлекла почти 86 миллиардов долларов. Размещение компании побило рекорд государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в ходе первичного размещения в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда долларов.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.