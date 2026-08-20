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Аргентина объявила тендер на 50-летнюю концессию на железные дороги - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Аргентина объявила тендер на 50-летнюю концессию на железные дороги
Аргентина объявила тендер на 50-летнюю концессию на железные дороги - 20.08.2026, ПРАЙМ
Аргентина объявила тендер на 50-летнюю концессию на железные дороги
Аргентина объявила международный тендер на 50-летнюю концессию на грузовую сеть железных дорог, которые выходят на основные порты страны и соседние страны,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T02:29+0300
2026-08-20T02:29+0300
аргентина
бразилия
боливия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - ПРАЙМ. Аргентина объявила международный тендер на 50-летнюю концессию на грузовую сеть железных дорог, которые выходят на основные порты страны и соседние страны, сообщил министр экономики Луис Капуто. "Мы объявляем национальный и международный открытый тендер на 50-летнюю концессию на линии Бельграно, Сан-Мартин и Уркиса: 7594 километра путей, проходящих через 16 провинций и соединяющих страну с основными портами, а также с Бразилией, Боливией, Чили, Парагваем и Уругваем", - отметил министр в соцсети X. Концессия будет предоставлена с возможностью получения льгот для инвесторов. Капуто отметил, что на протяжении десятилетий государство поддерживало систему, которая ухудшалась год за годом, несмотря на растущие расходы налогоплательщиков. С 1970 года сельскохозяйственное производство, основной потребитель услуг железных дорог, увеличилось в шесть раз, и, тем не менее, на сегодняшний день государственная сеть Belgrano Cargas перевозит меньше грузов, чем тогда. Это еще один шаг в процессе трансформации железнодорожного сектора и программе приватизации, добавил министр.
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аргентина, бразилия, боливия
АРГЕНТИНА, БРАЗИЛИЯ, БОЛИВИЯ
02:29 20.08.2026
 
Аргентина объявила тендер на 50-летнюю концессию на железные дороги

Аргентина объявила тендер на 50-летнюю концессию на грузовую сеть железных дорог

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - ПРАЙМ. Аргентина объявила международный тендер на 50-летнюю концессию на грузовую сеть железных дорог, которые выходят на основные порты страны и соседние страны, сообщил министр экономики Луис Капуто.
"Мы объявляем национальный и международный открытый тендер на 50-летнюю концессию на линии Бельграно, Сан-Мартин и Уркиса: 7594 километра путей, проходящих через 16 провинций и соединяющих страну с основными портами, а также с Бразилией, Боливией, Чили, Парагваем и Уругваем", - отметил министр в соцсети X.
Концессия будет предоставлена с возможностью получения льгот для инвесторов.
Капуто отметил, что на протяжении десятилетий государство поддерживало систему, которая ухудшалась год за годом, несмотря на растущие расходы налогоплательщиков. С 1970 года сельскохозяйственное производство, основной потребитель услуг железных дорог, увеличилось в шесть раз, и, тем не менее, на сегодняшний день государственная сеть Belgrano Cargas перевозит меньше грузов, чем тогда.
Это еще один шаг в процессе трансформации железнодорожного сектора и программе приватизации, добавил министр.
 
АРГЕНТИНАБРАЗИЛИЯБОЛИВИЯ
 
 
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