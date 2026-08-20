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Месячная аудитория RuStore в июле выросла на 13,2% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Месячная аудитория RuStore в июле выросла на 13,2%
Месячная аудитория RuStore в июле выросла на 13,2% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Месячная аудитория RuStore в июле выросла на 13,2%
Месячная аудитория российского магазина приложений RuStore в июле выросла на 13,2% по сравнению с июлем прошлого года и составила 68,4 миллиона пользователей,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:27+0300
2026-08-20T09:27+0300
технологии
бизнес
россия
rustore
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Месячная аудитория российского магазина приложений RuStore в июле выросла на 13,2% по сравнению с июлем прошлого года и составила 68,4 миллиона пользователей, рассказали РИА Новости в компании. "В июле 2026 месячная аудитория RuStore составила 68,4 миллиона пользователей, с приростом на 13,2% по сравнению с июлем прошлого года… При этом эксклюзивная аудитория, то есть пользователи, выбирающие российский магазин как основной источник установки приложений, выросла на 47% год к году", - сообщили там. В компании также отметили, что число разработчиков с опубликованными приложениями в магазине удвоилось и достигло 30 тысяч в первом полугодии. Кроме того, каталог превысил 110 тысяч приложений и игр от российских и зарубежных издателей. Выручка магазина по итогам первого полугодия 2026 года выросла в 2,3 раза в годовом выражении. Одним из факторов роста стало расширение рекламных возможностей платформы, добавили в компании. "Российские и зарубежные разработчики активнее используют рекламные форматы и технологические сервисы платформы, что отражает рост выручки. Мы продолжим развивать эти возможности, чтобы платформа оставалась эффективным каналом развития бизнеса", - отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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технологии, бизнес, россия, rustore
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, RuStore
09:27 20.08.2026
 
Месячная аудитория RuStore в июле выросла на 13,2%

Месячная аудитория RuStore в июле выросла на 13,2%

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Месячная аудитория российского магазина приложений RuStore в июле выросла на 13,2% по сравнению с июлем прошлого года и составила 68,4 миллиона пользователей, рассказали РИА Новости в компании.
"В июле 2026 месячная аудитория RuStore составила 68,4 миллиона пользователей, с приростом на 13,2% по сравнению с июлем прошлого года… При этом эксклюзивная аудитория, то есть пользователи, выбирающие российский магазин как основной источник установки приложений, выросла на 47% год к году", - сообщили там.
В компании также отметили, что число разработчиков с опубликованными приложениями в магазине удвоилось и достигло 30 тысяч в первом полугодии. Кроме того, каталог превысил 110 тысяч приложений и игр от российских и зарубежных издателей.
Выручка магазина по итогам первого полугодия 2026 года выросла в 2,3 раза в годовом выражении. Одним из факторов роста стало расширение рекламных возможностей платформы, добавили в компании.
"Российские и зарубежные разработчики активнее используют рекламные форматы и технологические сервисы платформы, что отражает рост выручки. Мы продолжим развивать эти возможности, чтобы платформа оставалась эффективным каналом развития бизнеса", - отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯRuStore
 
 
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