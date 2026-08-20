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Российские авиакомпании откроют возможность покупки авиабилетов за рубли

Российские авиакомпании откроют возможность покупки авиабилетов за рубли - 20.08.2026, ПРАЙМ

Российские авиакомпании откроют возможность покупки авиабилетов за рубли

Российские авиакомпании в ближайшее время откроют возможность покупки авиабилетов за цифровые рубли, рассказали РИА Новости представители Red Wings, S7 и... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T23:46+0300

2026-08-20T23:46+0300

2026-08-20T23:46+0300

бизнес

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в ближайшее время откроют возможность покупки авиабилетов за цифровые рубли, рассказали РИА Новости представители Red Wings, S7 и Smartavia. "В ближайшее время Red Wings расширит возможности оплаты: пассажиры смогут оплачивать билеты и дополнительные услуги не только картой или через СБП, но цифровыми рублями. Новый способ оплаты будет доступен при оформлении билета на сайте - его можно будет выбрать наравне с другими вариантами", - сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings. Также намерение подключить опцию оплаты авиабилетов цифровыми рублями подтвердили в пресс-службе авиакомпании S7. Smartavia, в свою очередь, уже проводит тестирование проекта по внедрению цифрового рубля в коммерческую деятельность. "Авиакомпания Smartavia проводит в настоящее время тестирование проекта по внедрению в свою коммерческую деятельность цифрового рубля. Точная дата внедрения согласовывается и будет зависеть от готовности одновременно всех участников, задействованных в данном процессе: банков, технических провайдеров систем бронирования и учета", - сказали в пресс-службе перевозчика. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес