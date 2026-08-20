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В Австралии уровень безработицы вырос до 4,5%

В Австралии уровень безработицы вырос до 4,5% - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Австралии уровень безработицы вырос до 4,5%

Уровень безработицы в Австралии вырос до 4,5% с 4,4% в июне, что стало самым высоким значением с конца 2021 года, следует из данных Австралийского бюро... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:42+0300

2026-08-20T13:42+0300

2026-08-20T13:42+0300

мировая экономика

австралия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Австралии вырос до 4,5% с 4,4% в июне, что стало самым высоким значением с конца 2021 года, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения безработицы на уровне 4,4%. Согласно данным статбюро, значение стало самым высоким с ноября 2021 года, когда безработица составляла 4,6%. С учетом сезонной коррекции безработица также выросла до 4,5% с 4,4% в июне, причем уровень в 4,5% был зафиксирован в апреле текущего года, а 4,6% - также в ноябре 2021 года. Число занятых, с учетом сезонной коррекции, составило 14,807 миллиона человек, что на 15,8 тысячи меньше к июню, тогда как ожидался рост на 15 тысяч. Число безработных с учетом коррекции составило 691,5 тысячи после 687,4 тысячи в июне. Численность рабочей силы, таким образом, снизилась до 15,499 миллиона с 15,51 миллиона человек в июне. Численность же неработающей части населения выросла в июле до 7,709 миллиона человек после 7,602 миллиона месяцем ранее.

австралия

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мировая экономика, австралия