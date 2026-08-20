https://1prime.ru/20260820/azerbajdzhan-872551365.html

На границе с Азербайджаном реконструируют пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр

На границе с Азербайджаном реконструируют пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр - 20.08.2026, ПРАЙМ

На границе с Азербайджаном реконструируют пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию автомобильного пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр на росийско-азербайджанской границе, после обновления его пропускная... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:40+0300

2026-08-20T15:40+0300

2026-08-20T15:40+0300

бизнес

россия

дагестан

главгосэкспертиза

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию автомобильного пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр на росийско-азербайджанской границе, после обновления его пропускная способность вырастет в четыре раза и составит свыше 2,3 тысячи транспортных средств в сутки, сообщил Минтранс России. "Одобрена реконструкция пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр… Приоритетный погранпереход расположен в Дагестане на границе с Азербайджаном", - говорится в сообщении Минтранса. В министерстве РИА Новости уточнили, что одобрение получено от Главгосэкспертизы. "После обновления границу здесь смогут пересекать в четыре раза больше транспортных средств: пропускная способность вырастет с 600 до 2360 в сутки. Количество полос увеличится с 8 до 20", - пишет Минтранс. Работы курирует Росгранстрой в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". Специалисты построят 99 новых зданий и сооружений, установят два портальных инспекционно-досмотровых комплекса, устройство весогабаритного контроля для грузовых авто и другую технику. "Это в том числе позволит достичь поставленной президентом цели по сокращению времени типового досмотра грузовиков до 10 минут", - отмечается в сообщении.

дагестан

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бизнес, россия, дагестан, главгосэкспертиза