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На Лидской ТЭЦ в Белоруссии модернизируют энергооборудование

На Лидской ТЭЦ в Белоруссии модернизируют энергооборудование - 20.08.2026, ПРАЙМ

На Лидской ТЭЦ в Белоруссии модернизируют энергооборудование

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха" приступили к модернизации энергетического оборудования на Лидской ТЭЦ в Белоруссии,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:20+0300

2026-08-20T12:20+0300

2026-08-20T12:29+0300

белоруссия

андрей воробьев

ростех

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха" приступили к модернизации энергетического оборудования на Лидской ТЭЦ в Белоруссии, завершат ее к началу 2027 года, сообщила госкорпорация. "Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации "Ростех" до начала 2027 года проведут капитальный ремонт и модернизацию энергетического двигателя НК-37 на Лидской ТЭЦ в Беларуси. Уже начались работы по обновлению основных деталей, в том числе элементов экологичной малоэмиссионной камеры сгорания", - сообщил Ростех. Лидская ТЭЦ мощностью 43 МВт обеспечивает потребности Лидского района Белоруссии в тепловой и электроэнергии. Газотурбинная энергетическая установка ГТЭ‑25/НК на базе двигателя НК-37 введена в эксплуатацию в 2008 году. На сегодняшний день наработка двигателя достигла показателя межремонтного ресурса - 25 тысяч часов. По словам генерального директора "ОДК Инжиниринг" Андрея Воробьева, в рамках капремонта и модернизации специалисты обновят детали, которые за время эксплуатации выработали свой ресурс. Заменят детали малоэмиссионной камеры сгорания, отвечающей за экологические показатели. Также проведут доработку опорной части, заменят корпусы и подшипники на более современные и усиленные, установят новые датчики для контроля в процессе эксплуатации. Двигатель НК-37 мощностью 25 МВт разработан и произведен на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов". По данным "Ростеха", он сочетает высокую эффективность, надежность и низкие эксплуатационные затраты. Суммарная наработка двигателей НК-37 в России и за рубежом превысила 230 тысяч часов.

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белоруссия, андрей воробьев, ростех