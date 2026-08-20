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На Лидской ТЭЦ в Белоруссии модернизируют энергооборудование - 20.08.2026, ПРАЙМ
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На Лидской ТЭЦ в Белоруссии модернизируют энергооборудование
На Лидской ТЭЦ в Белоруссии модернизируют энергооборудование - 20.08.2026, ПРАЙМ
На Лидской ТЭЦ в Белоруссии модернизируют энергооборудование
Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха" приступили к модернизации энергетического оборудования на Лидской ТЭЦ в Белоруссии,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:20+0300
2026-08-20T12:29+0300
белоруссия
андрей воробьев
ростех
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха" приступили к модернизации энергетического оборудования на Лидской ТЭЦ в Белоруссии, завершат ее к началу 2027 года, сообщила госкорпорация. "Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации "Ростех" до начала 2027 года проведут капитальный ремонт и модернизацию энергетического двигателя НК-37 на Лидской ТЭЦ в Беларуси. Уже начались работы по обновлению основных деталей, в том числе элементов экологичной малоэмиссионной камеры сгорания", - сообщил Ростех. Лидская ТЭЦ мощностью 43 МВт обеспечивает потребности Лидского района Белоруссии в тепловой и электроэнергии. Газотурбинная энергетическая установка ГТЭ‑25/НК на базе двигателя НК-37 введена в эксплуатацию в 2008 году. На сегодняшний день наработка двигателя достигла показателя межремонтного ресурса - 25 тысяч часов. По словам генерального директора "ОДК Инжиниринг" Андрея Воробьева, в рамках капремонта и модернизации специалисты обновят детали, которые за время эксплуатации выработали свой ресурс. Заменят детали малоэмиссионной камеры сгорания, отвечающей за экологические показатели. Также проведут доработку опорной части, заменят корпусы и подшипники на более современные и усиленные, установят новые датчики для контроля в процессе эксплуатации. Двигатель НК-37 мощностью 25 МВт разработан и произведен на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов". По данным "Ростеха", он сочетает высокую эффективность, надежность и низкие эксплуатационные затраты. Суммарная наработка двигателей НК-37 в России и за рубежом превысила 230 тысяч часов.
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белоруссия, андрей воробьев, ростех
БЕЛОРУССИЯ, Андрей Воробьев, Ростех
12:20 20.08.2026 (обновлено: 12:29 20.08.2026)
 
На Лидской ТЭЦ в Белоруссии модернизируют энергооборудование

ОДК модернизирует энергооборудование на Лидской ТЭЦ в Белоруссии к началу 2027 года

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха" приступили к модернизации энергетического оборудования на Лидской ТЭЦ в Белоруссии, завершат ее к началу 2027 года, сообщила госкорпорация.
"Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации "Ростех" до начала 2027 года проведут капитальный ремонт и модернизацию энергетического двигателя НК-37 на Лидской ТЭЦ в Беларуси. Уже начались работы по обновлению основных деталей, в том числе элементов экологичной малоэмиссионной камеры сгорания", - сообщил Ростех.
Лидская ТЭЦ мощностью 43 МВт обеспечивает потребности Лидского района Белоруссии в тепловой и электроэнергии. Газотурбинная энергетическая установка ГТЭ‑25/НК на базе двигателя НК-37 введена в эксплуатацию в 2008 году. На сегодняшний день наработка двигателя достигла показателя межремонтного ресурса - 25 тысяч часов.
По словам генерального директора "ОДК Инжиниринг" Андрея Воробьева, в рамках капремонта и модернизации специалисты обновят детали, которые за время эксплуатации выработали свой ресурс. Заменят детали малоэмиссионной камеры сгорания, отвечающей за экологические показатели. Также проведут доработку опорной части, заменят корпусы и подшипники на более современные и усиленные, установят новые датчики для контроля в процессе эксплуатации.
Двигатель НК-37 мощностью 25 МВт разработан и произведен на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов". По данным "Ростеха", он сочетает высокую эффективность, надежность и низкие эксплуатационные затраты. Суммарная наработка двигателей НК-37 в России и за рубежом превысила 230 тысяч часов.
 
БЕЛОРУССИЯАндрей ВоробьевРостех
 
 
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