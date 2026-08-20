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Аэропорт Бен-Гурион возобновил работу после забастовки
Аэропорт Бен-Гурион возобновил работу после забастовки - 20.08.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Бен-Гурион возобновил работу после забастовки
Главный израильский аэропорт Бен-Гурион постепенно возобновляет работу после внеплановой забастовки сотрудников, сообщило в четверг израильское управление... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:43+0300
2026-08-20T15:43+0300
2026-08-20T15:43+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Главный израильский аэропорт Бен-Гурион постепенно возобновляет работу после внеплановой забастовки сотрудников, сообщило в четверг израильское управление аэропортов.
"Начиная с 15.00 (время совпадает с мск) в аэропорту Бен-Гурион будет постепенно возобновлена посадка и отправление рейсов в соответствии с обновленным расписанием полетов. Пассажирам рекомендуется продолжать поддерживать связь с авиакомпаниями и следить за временем своего рейса и возможными изменениями в расписании", - говорится в заявлении для прессы.
Ранее в четверг ведомство объявило, что главная авиагавань Израиля прекратит прием рейсов из-за объявленной профсоюзом забастовки. Незадолго до этого были закрыты стойки регистрации. По данным гостелерадиокомпании Kan, сотрудники, отвечающие за разгрузку и погрузку багажа, решили объявить забастовку из-за нехватки рабочих и большой рабочей нагрузки.
Министр транспорта Израиля Мири Регев назвала забастовку "бандитской" и пообещала привлечь к ответственности ее инициаторов.
По данным сервиса flightradar24, взлеты и посадки продолжают осуществляться, однако в аэропорту образовались огромные очереди из пассажиров.
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бизнес, мировая экономика, израиль
Бизнес, Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ
Аэропорт Бен-Гурион возобновил работу после забастовки
Аэропорт Бен-Гурион постепенно возобновляет работу после забастовки сотрудников
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг - ПРАЙМ. Главный израильский аэропорт Бен-Гурион постепенно возобновляет работу после внеплановой забастовки сотрудников, сообщило в четверг израильское управление аэропортов.
"Начиная с 15.00 (время совпадает с мск) в аэропорту Бен-Гурион будет постепенно возобновлена посадка и отправление рейсов в соответствии с обновленным расписанием полетов. Пассажирам рекомендуется продолжать поддерживать связь с авиакомпаниями и следить за временем своего рейса и возможными изменениями в расписании", - говорится в заявлении для прессы.
Ранее в четверг ведомство объявило, что главная авиагавань Израиля прекратит прием рейсов из-за объявленной профсоюзом забастовки. Незадолго до этого были закрыты стойки регистрации. По данным гостелерадиокомпании Kan, сотрудники, отвечающие за разгрузку и погрузку багажа, решили объявить забастовку из-за нехватки рабочих и большой рабочей нагрузки.
Министр транспорта Израиля Мири Регев назвала забастовку "бандитской" и пообещала привлечь к ответственности ее инициаторов.
По данным сервиса flightradar24, взлеты и посадки продолжают осуществляться, однако в аэропорту образовались огромные очереди из пассажиров.