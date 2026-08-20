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Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой"

Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой" - 20.08.2026, ПРАЙМ

Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой"

Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой", следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:46+0300

2026-08-20T17:46+0300

2026-08-20T17:46+0300

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роспатент

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой", следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно документам ведомства, певец подал заявки в марте, а в августе этого года Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки. Исключительное право Билана будет действовать до марта 2036 года. Теперь под этими товарными знаками можно будет продавать парфюмерию, одежду, обувь, часы, а также выпускать музыкальную продукцию и организовывать концерты.

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