https://1prime.ru/20260820/bilan-872557922.html
Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой"
Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой" - 20.08.2026, ПРАЙМ
Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой"
Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой", следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:46+0300
2026-08-20T17:46+0300
2026-08-20T17:46+0300
бизнес
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/12/870013984_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_1a0cc486b2d90908519b46e6ae697c62.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой", следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. Согласно документам ведомства, певец подал заявки в марте, а в августе этого года Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки. Исключительное право Билана будет действовать до марта 2036 года. Теперь под этими товарными знаками можно будет продавать парфюмерию, одежду, обувь, часы, а также выпускать музыкальную продукцию и организовывать концерты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/12/870013984_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_6c2bbfa99c880591f3563052c9890b7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, роспатент
Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой"
Дима Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой"
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал товарные знаки "Я твой номер один" и "Болен тобой", следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам ведомства, певец подал заявки в марте, а в августе этого года Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки. Исключительное право Билана будет действовать до марта 2036 года.
Теперь под этими товарными знаками можно будет продавать парфюмерию, одежду, обувь, часы, а также выпускать музыкальную продукцию и организовывать концерты.