Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Найден самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/bilet-872540476.html
Найден самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста
Найден самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста - 20.08.2026, ПРАЙМ
Найден самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста
Самый дешевый билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург в дни концерта Канье Уэста и накануне стоит 1,3 тысячи рублей, следует из данных онлайн-сервисов РЖД,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:56+0300
2026-08-20T12:05+0300
бизнес
туризм
россия
санкт-петербург
канье уэст
газпром
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872540476.jpg?1787216732
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самый дешевый билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург в дни концерта Канье Уэста и накануне стоит 1,3 тысячи рублей, следует из данных онлайн-сервисов РЖД, которые изучило РИА Новости. Ранее в августе в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Так, согласно данным онлайн-сервисов продажи билетов РЖД на утро четверга, которые изучил корреспондент РИА Новости, на 9, 10 и 11 октября цена начинается от 1 344 рублей. Билет по такой же цене есть на 8 октября. Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще, по поиску отелей показатель тоже вырос в 16 раз, подсчитали ранее для РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, санкт-петербург, канье уэст, газпром, ржд
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Канье Уэст, Газпром, РЖД
11:56 20.08.2026 (обновлено: 12:05 20.08.2026)
 
Найден самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста

Самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста стоит 1,3 тыс рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самый дешевый билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург в дни концерта Канье Уэста и накануне стоит 1,3 тысячи рублей, следует из данных онлайн-сервисов РЖД, которые изучило РИА Новости.
Ранее в августе в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября.
Так, согласно данным онлайн-сервисов продажи билетов РЖД на утро четверга, которые изучил корреспондент РИА Новости, на 9, 10 и 11 октября цена начинается от 1 344 рублей. Билет по такой же цене есть на 8 октября.
Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще, по поиску отелей показатель тоже вырос в 16 раз, подсчитали ранее для РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
 
БизнесТуризмРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКанье УэстГазпромРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала