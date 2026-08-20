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Найден самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста

Найден самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста - 20.08.2026, ПРАЙМ

Найден самый дешевый билет на поезд Москва — Петербург в дни концерта Уэста

Самый дешевый билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург в дни концерта Канье Уэста и накануне стоит 1,3 тысячи рублей, следует из данных онлайн-сервисов РЖД,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:56+0300

2026-08-20T11:56+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самый дешевый билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург в дни концерта Канье Уэста и накануне стоит 1,3 тысячи рублей, следует из данных онлайн-сервисов РЖД, которые изучило РИА Новости. Ранее в августе в концертном агентстве Say Agency РИА Новости сообщили, что Канье Уэст приедет в Россию и два даст концерта на площадке "Газпром - Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Так, согласно данным онлайн-сервисов продажи билетов РЖД на утро четверга, которые изучил корреспондент РИА Новости, на 9, 10 и 11 октября цена начинается от 1 344 рублей. Билет по такой же цене есть на 8 октября. Спрос на покупку билетов на поезда в Санкт-Петербург вырос в 41 раз после анонса концертов Канье Уэста, искать авиабилеты на даты концерта стали в 16 раз чаще, по поиску отелей показатель тоже вырос в 16 раз, подсчитали ранее для РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".

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бизнес, туризм, россия, санкт-петербург, канье уэст, газпром, ржд