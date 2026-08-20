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Петербургская биржа 19 августа продала 360 тонн импортного бензина

Петербургская биржа 19 августа продала 360 тонн импортного бензина - 20.08.2026, ПРАЙМ

Петербургская биржа 19 августа продала 360 тонн импортного бензина

Петербургская биржа в ходе торгов 19 августа реализовала 360 тонн импортного бензина, следует из материалов торговой площадки. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T03:02+0300

2026-08-20T03:02+0300

2026-08-20T03:02+0300

александр новак

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Петербургская биржа в ходе торгов 19 августа реализовала 360 тонн импортного бензина, следует из материалов торговой площадки. Согласно бюллетеню по итогам торгов среды и данным биржи, было продано 360 тонн бензина АИ-92 по цене в 105 тысяч рублей за тонну на базисе станции отправления "Кола", расположенной в Мурманской области. "Речь идет о реализации импортного топлива", - уточнили РИА Новости в пресс-службе Петербургской биржи. Ранее в среду вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия начала импортировать топливо из других стран. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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александр новак