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Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля - 20.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,25 доллара за фунт. Это самое высокое значение с 24 февраля, когда показатель достигал 88,95 доллара. Ранее в августе цена уже обновляла максимальные уровни с 26 февраля в 88,05 доллара и 25 февраля в 88,2 доллара за фунт. Стоимость урана растет восьмой день подряд, за это время суммарно она поднялась на 2%.
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рынок, торги, comex
Рынок, Торги, Comex
14:55 20.08.2026
 
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля

Цена фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, достигнув 88,25 доллара

© fotolia.com / Auttapon Moonsawad%Котировки на бирже
%Котировки на бирже - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,25 доллара за фунт.
Это самое высокое значение с 24 февраля, когда показатель достигал 88,95 доллара.
Ранее в августе цена уже обновляла максимальные уровни с 26 февраля в 88,05 доллара и 25 февраля в 88,2 доллара за фунт.
Стоимость урана растет восьмой день подряд, за это время суммарно она поднялась на 2%.
 
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