https://1prime.ru/20260820/birzha-872549284.html

Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля

Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля - 20.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля

Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T14:55+0300

2026-08-20T14:55+0300

2026-08-20T14:55+0300

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76789/02/767890203_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5f6c35bc580ccb4e045ce23f15322088.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,25 доллара за фунт. Это самое высокое значение с 24 февраля, когда показатель достигал 88,95 доллара. Ранее в августе цена уже обновляла максимальные уровни с 26 февраля в 88,05 доллара и 25 февраля в 88,2 доллара за фунт. Стоимость урана растет восьмой день подряд, за это время суммарно она поднялась на 2%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex