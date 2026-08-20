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Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля - 20.08.2026, ПРАЙМ
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:55+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 88,25 доллара за фунт. Это самое высокое значение с 24 февраля, когда показатель достигал 88,95 доллара. Ранее в августе цена уже обновляла максимальные уровни с 26 февраля в 88,05 доллара и 25 февраля в 88,2 доллара за фунт. Стоимость урана растет восьмой день подряд, за это время суммарно она поднялась на 2%.
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рынок, торги, comex
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля
Цена фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, достигнув 88,25 доллара
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex
составила 88,25 доллара за фунт.
Это самое высокое значение с 24 февраля, когда показатель достигал 88,95 доллара.
Ранее в августе цена уже обновляла максимальные уровни с 26 февраля в 88,05 доллара и 25 февраля в 88,2 доллара за фунт.
Стоимость урана растет восьмой день подряд, за это время суммарно она поднялась на 2%.