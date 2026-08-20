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Биткоин снова обретает силу высоты

Биткоин снова обретает силу высоты - 20.08.2026, ПРАЙМ

Биткоин снова обретает силу высоты

Биткоин и эфириум резко выросли, потому что на рынке сложился идеальный шторм для роста. Министерство финансов США начало активно выкупать свои облигации, чтобы | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:33+0300

2026-08-20T12:33+0300

2026-08-20T12:33+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Биткоин и эфириум резко выросли, потому что на рынке сложился идеальный шторм для роста. Министерство финансов США начало активно выкупать свои облигации, чтобы поддержать их цену, и это наполнило рынок долларами даже сильнее, чем могли бы сделать действия ФРС. Доллар ослаб, а госдолг США впервые превысил 40 триллионов долларов, что заставило инвесторов искать защиту в цифровых валютах. Добавила огня и встреча Трампа с главами криптобирж, его слова о возможной покупке биткоина государством участники рынка восприняли как зеленый свет для массового закрытия коротких позиций, что только разогнало цену биткоина вверх.Этот рост был усилен каскадными ликвидациями: за сутки биржи принудительно закрыли позиции 172196 трейдеров на общую сумму 2,98 миллиарда долларов. Когда маржинальные позиции закрываются автоматически, они превращаются в рыночные покупки, которые толкают цену еще выше и провоцируют новые ликвидации. Именно этот механизм превратил фундаментальный импульс от действий Минфина и заявлений Трампа в резкий рост, не оставив "медведям" шанса на спокойный выход из позиций.Индекс доллара опускался ниже 98,8 и достиг трехмесячного минимума. Важно понимать, что это движение полностью обусловлено действиями Министерства финансов, а не Федеральной резервной системы. Казначейство объявило об удвоении программы выкупа долгосрочных бумаг до минимум 4 миллиардов долларов за операцию со сроком погашения от 10 до 30 лет. Это стало прямым ответом на недавний взлет доходностей к многолетним максимумам.Рынок мгновенно интерпретировал это как сигнал фискального доминирования: когда эмитент долга вынужден сам поддерживать ликвидность своих бумаг, валюта теряет привлекательность независимо от уровня процентных ставок. Даже публикация протоколов ФРС, подтвердивших готовность части комитета к повышению ставок, не смогла остановить распродажу доллара, так как механизм казначейских выкупов создает долларовую ликвидность искусственно, нивелируя эффект любого монетарного ужесточения.Государственный долг США впервые в истории превысил психологический порог в 40 триллионов долларов, лишь усиливая нарратив о фискальной нестабильности и делая биткоин привлекательной альтернативой. Вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 32,7%, но рынок смотрит не на ставку, а на баланс американского Минфина.Сейчас биткоин стремится к 72000 долларам, а эфириум показал еще более впечатляющий рост до 2252 долларов. С точки зрения технического анализа, цена главной криптовалюты пробила важный нисходящий канал и подошла к новому уровню сопротивления около 70000 долларов. Если покупателям удастся закрепиться выше 73100 долларов, для биткоина откроется дорога к 80000 долларов. Однако стоит помнить про геополитическую напряженность и высокие цены на нефть, которые могут добавить волатильности. Продавцы пока осторожны после болезненных ликвидаций, но рынок уже внимательнее анализирует слова Дональда Трампа, придавая им большую значимость, чем протоколам ФРС США.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

финансы, сша, дональд трамп, минфин сша, криптовалюта, биткоин, мнения аналитиков