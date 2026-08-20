Биткоин снова обретает силу высоты

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Биткоин и эфириум резко выросли, потому что на рынке сложился идеальный шторм для роста. Министерство финансов США начало активно выкупать свои облигации, чтобы поддержать их цену, и это наполнило рынок долларами даже сильнее, чем могли бы сделать действия ФРС. Доллар ослаб, а госдолг США впервые превысил 40 триллионов долларов, что заставило инвесторов искать защиту в цифровых валютах. Добавила огня и встреча Трампа с главами криптобирж, его слова о возможной покупке биткоина государством участники рынка восприняли как зеленый свет для массового закрытия коротких позиций, что только разогнало цену биткоина вверх.Этот рост был усилен каскадными ликвидациями: за сутки биржи принудительно закрыли позиции 172196 трейдеров на общую сумму 2,98 миллиарда долларов. Когда маржинальные позиции закрываются автоматически, они превращаются в рыночные покупки, которые толкают цену еще выше и провоцируют новые ликвидации. Именно этот механизм превратил фундаментальный импульс от действий Минфина и заявлений Трампа в резкий рост, не оставив "медведям" шанса на спокойный выход из позиций.Индекс доллара опускался ниже 98,8 и достиг трехмесячного минимума. Важно понимать, что это движение полностью обусловлено действиями Министерства финансов, а не Федеральной резервной системы. Казначейство объявило об удвоении программы выкупа долгосрочных бумаг до минимум 4 миллиардов долларов за операцию со сроком погашения от 10 до 30 лет. Это стало прямым ответом на недавний взлет доходностей к многолетним максимумам.Рынок мгновенно интерпретировал это как сигнал фискального доминирования: когда эмитент долга вынужден сам поддерживать ликвидность своих бумаг, валюта теряет привлекательность независимо от уровня процентных ставок. Даже публикация протоколов ФРС, подтвердивших готовность части комитета к повышению ставок, не смогла остановить распродажу доллара, так как механизм казначейских выкупов создает долларовую ликвидность искусственно, нивелируя эффект любого монетарного ужесточения.Государственный долг США впервые в истории превысил психологический порог в 40 триллионов долларов, лишь усиливая нарратив о фискальной нестабильности и делая биткоин привлекательной альтернативой. Вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 32,7%, но рынок смотрит не на ставку, а на баланс американского Минфина.Сейчас биткоин стремится к 72000 долларам, а эфириум показал еще более впечатляющий рост до 2252 долларов. С точки зрения технического анализа, цена главной криптовалюты пробила важный нисходящий канал и подошла к новому уровню сопротивления около 70000 долларов. Если покупателям удастся закрепиться выше 73100 долларов, для биткоина откроется дорога к 80000 долларов. Однако стоит помнить про геополитическую напряженность и высокие цены на нефть, которые могут добавить волатильности. Продавцы пока осторожны после болезненных ликвидаций, но рынок уже внимательнее анализирует слова Дональда Трампа, придавая им большую значимость, чем протоколам ФРС США.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Биткоин и эфириум резко выросли, потому что на рынке сложился идеальный шторм для роста. Министерство финансов США начало активно выкупать свои облигации, чтобы поддержать их цену, и это наполнило рынок долларами даже сильнее, чем могли бы сделать действия ФРС. Доллар ослаб, а госдолг США впервые превысил 40 триллионов долларов, что заставило инвесторов искать защиту в цифровых валютах. Добавила огня и встреча Трампа с главами криптобирж, его слова о возможной покупке биткоина государством участники рынка восприняли как зеленый свет для массового закрытия коротких позиций, что только разогнало цену биткоина вверх.
Этот рост был усилен каскадными ликвидациями: за сутки биржи принудительно закрыли позиции 172196 трейдеров на общую сумму 2,98 миллиарда долларов. Когда маржинальные позиции закрываются автоматически, они превращаются в рыночные покупки, которые толкают цену еще выше и провоцируют новые ликвидации. Именно этот механизм превратил фундаментальный импульс от действий Минфина и заявлений Трампа в резкий рост, не оставив "медведям" шанса на спокойный выход из позиций.
Индекс доллара опускался ниже 98,8 и достиг трехмесячного минимума. Важно понимать, что это движение полностью обусловлено действиями Министерства финансов, а не Федеральной резервной системы. Казначейство объявило об удвоении программы выкупа долгосрочных бумаг до минимум 4 миллиардов долларов за операцию со сроком погашения от 10 до 30 лет. Это стало прямым ответом на недавний взлет доходностей к многолетним максимумам.
Рынок мгновенно интерпретировал это как сигнал фискального доминирования: когда эмитент долга вынужден сам поддерживать ликвидность своих бумаг, валюта теряет привлекательность независимо от уровня процентных ставок. Даже публикация протоколов ФРС, подтвердивших готовность части комитета к повышению ставок, не смогла остановить распродажу доллара, так как механизм казначейских выкупов создает долларовую ликвидность искусственно, нивелируя эффект любого монетарного ужесточения.
Государственный долг США впервые в истории превысил психологический порог в 40 триллионов долларов, лишь усиливая нарратив о фискальной нестабильности и делая биткоин привлекательной альтернативой. Вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 32,7%, но рынок смотрит не на ставку, а на баланс американского Минфина.
Сейчас биткоин стремится к 72000 долларам, а эфириум показал еще более впечатляющий рост до 2252 долларов. С точки зрения технического анализа, цена главной криптовалюты пробила важный нисходящий канал и подошла к новому уровню сопротивления около 70000 долларов. Если покупателям удастся закрепиться выше 73100 долларов, для биткоина откроется дорога к 80000 долларов. Однако стоит помнить про геополитическую напряженность и высокие цены на нефть, которые могут добавить волатильности. Продавцы пока осторожны после болезненных ликвидаций, но рынок уже внимательнее анализирует слова Дональда Трампа, придавая им большую значимость, чем протоколам ФРС США.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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