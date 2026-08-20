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Биткоин вышел из депрессии и нацелился вверх, считает аналитик
Биткоин вышел из депрессии и нацелился вверх, считает аналитик - 20.08.2026, ПРАЙМ
Биткоин вышел из депрессии и нацелился вверх, считает аналитик
Биткоин перешёл от затяжной консолидации к резкому импульсному росту, поднявшись выше 71 тысячи долларов. За неделю криптовалюта прибавила около 12% и вышла из... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:00+0300
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Биткоин перешёл от затяжной консолидации к резкому импульсному росту, поднявшись выше 71 тысячи долларов. За неделю криптовалюта прибавила около 12% и вышла из диапазона 61,5–66,9 тысячи долларов, в котором находилась с начала июля. Об этом агентству "Прайм" сообщил директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.Ключевым внешним драйвером стало решение Казначейства США увеличить объём обратного выкупа длинных государственных облигаций, что рынок воспринял как фактор поддержки ликвидности. Дополнительный позитив сформировали ожидания продвижения законопроекта Clarity Act, регулирующего структуру криптовалютного рынка. На ускорении роста сработал шорт-сквиз: объём ликвидаций медвежьих позиций достиг примерно 2,7 миллиарда долларов.Импульс получил подтверждение со стороны институционального спроса: 19 августа американские спотовые биткоин-ETF привлекли 517 миллионов долларов — крупнейший дневной приток с начала мая."С технической точки зрения важнее всего выход выше 66,6 тысячи долларов — уровня, который выступал линией сопротивления в формировавшейся с июня разворотной модели. Пока биткоин удерживается выше зоны 69–70 тысяч долларов, краткосрочная структура остаётся в пользу покупателей. В позитивном сценарии следующим ориентиром становится область 75–76 тысяч долларов", — пояснил Комаленков.При этом он предупреждает о вероятности фиксации прибыли после столь резкого роста. Первой зоной поддержки сейчас можно считать 69–70 тысяч долларов, следующей — район 66,5–67 тысяч. Основной риск для бычьего сценария остаётся макроэкономическим: протокол последнего заседания ФРС показал, что часть регуляторов допускает дальнейшее ужесточение политики, если инфляционное давление сохранится. Ближайшие дни станут проверкой качества текущего пробоя, заключил аналитик.
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финансы, сша, биткоин, рынок криптовалюты
Финансы, США, Биткоин, рынок криптовалюты
Биткоин вышел из депрессии и нацелился вверх, считает аналитик
Аналитик Bitbanker: биткоин вышел из боковика и нацелен на $75 000–76 000
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Биткоин перешёл от затяжной консолидации к резкому импульсному росту, поднявшись выше 71 тысячи долларов. За неделю криптовалюта прибавила около 12% и вышла из диапазона 61,5–66,9 тысячи долларов, в котором находилась с начала июля. Об этом агентству "Прайм" сообщил директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.
Ключевым внешним драйвером стало решение Казначейства США увеличить объём обратного выкупа длинных государственных облигаций, что рынок воспринял как фактор поддержки ликвидности. Дополнительный позитив сформировали ожидания продвижения законопроекта Clarity Act, регулирующего структуру криптовалютного рынка. На ускорении роста сработал шорт-сквиз: объём ликвидаций медвежьих позиций достиг примерно 2,7 миллиарда долларов.
Стоимость биткоина приближается к отметке в 70 тысяч долларов
Импульс получил подтверждение со стороны институционального спроса: 19 августа американские спотовые биткоин-ETF привлекли 517 миллионов долларов — крупнейший дневной приток с начала мая.
"С технической точки зрения важнее всего выход выше 66,6 тысячи долларов — уровня, который выступал линией сопротивления в формировавшейся с июня разворотной модели. Пока биткоин удерживается выше зоны 69–70 тысяч долларов, краткосрочная структура остаётся в пользу покупателей. В позитивном сценарии следующим ориентиром становится область 75–76 тысяч долларов", — пояснил Комаленков.
При этом он предупреждает о вероятности фиксации прибыли после столь резкого роста. Первой зоной поддержки сейчас можно считать 69–70 тысяч долларов, следующей — район 66,5–67 тысяч.
Основной риск для бычьего сценария остаётся макроэкономическим: протокол последнего заседания ФРС показал, что часть регуляторов допускает дальнейшее ужесточение политики, если инфляционное давление сохранится. Ближайшие дни станут проверкой качества текущего пробоя, заключил аналитик.