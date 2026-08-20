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Россиянам объяснили, стоит ли переводить зарплату в цифровые рубли - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, стоит ли переводить зарплату в цифровые рубли
Россиянам объяснили, стоит ли переводить зарплату в цифровые рубли - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, стоит ли переводить зарплату в цифровые рубли
Цифровой рубль не полностью вписывается в нормы трудового законодательства, поэтому его использование для оплаты труда требует согласия сотрудника и оформления... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T03:03+0300
2026-08-20T03:03+0300
эксклюзив
цифровой рубль
зарплата
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цифровой рубль не полностью вписывается в нормы трудового законодательства, поэтому его использование для оплаты труда требует согласия сотрудника и оформления документов. О том, кому выгоден переход на новую форму получения зарплаты, а кому лучше подождать, агентству "Прайм" рассказала эксперт по цифровой трансформации финансового сектора и ритейла Ольга Бледнова.По ее словам, для рядового сотрудника цифровые рубли пока скорее удобны, нежели выгодны - моментальные переводы, отсутствие рисков банкротства. Но они не дают доходности. Кроме того, цифровые рубли нельзя разместить на депозит или использовать как залоговое обеспечение по кредиту."В условиях двузначной ключевой ставки хранение заработка в цифровых рублях равносильно добровольному самообложению налогом. Переводить зарплату в "цифру" имеет смысл исключительно тем, кто тратит деньги в день получения", — пояснила Бледнова.Зато этот инструмент сократит издержки крупных корпораций с разветвленной филиальной сетью и штатом от 500 человек — ритейла, логистики, IT-холдингов, а также компаний с высокой долей удаленных сотрудников.При фонде оплаты труда в 500 миллионов рублей в месяц экономия на комиссионных при переходе на цифровой рубль составит около 48–60 миллионов рублей в год, а инвестиции в доработку программного обеспечения (1,5–3 миллиона рублей) окупаются уже в первый месяц, заключила эксперт.
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эксклюзив, цифровой рубль, зарплата
Эксклюзив, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, зарплата
03:03 20.08.2026
 
Россиянам объяснили, стоит ли переводить зарплату в цифровые рубли

Эксперт Бледнова рассказала о преимуществах новой формы денег

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цифровой рубль не полностью вписывается в нормы трудового законодательства, поэтому его использование для оплаты труда требует согласия сотрудника и оформления документов. О том, кому выгоден переход на новую форму получения зарплаты, а кому лучше подождать, агентству "Прайм" рассказала эксперт по цифровой трансформации финансового сектора и ритейла Ольга Бледнова.
По ее словам, для рядового сотрудника цифровые рубли пока скорее удобны, нежели выгодны - моментальные переводы, отсутствие рисков банкротства. Но они не дают доходности. Кроме того, цифровые рубли нельзя разместить на депозит или использовать как залоговое обеспечение по кредиту.
"В условиях двузначной ключевой ставки хранение заработка в цифровых рублях равносильно добровольному самообложению налогом. Переводить зарплату в "цифру" имеет смысл исключительно тем, кто тратит деньги в день получения", — пояснила Бледнова.
Зато этот инструмент сократит издержки крупных корпораций с разветвленной филиальной сетью и штатом от 500 человек — ритейла, логистики, IT-холдингов, а также компаний с высокой долей удаленных сотрудников.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
В ЦБ рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей
Вчера, 09:25
При фонде оплаты труда в 500 миллионов рублей в месяц экономия на комиссионных при переходе на цифровой рубль составит около 48–60 миллионов рублей в год, а инвестиции в доработку программного обеспечения (1,5–3 миллиона рублей) окупаются уже в первый месяц, заключила эксперт.
 
ЭксклюзивЦИФРОВОЙ РУБЛЬзарплата
 
 
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