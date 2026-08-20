https://1prime.ru/20260820/bloomberg-872557536.html
Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg
Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg - 20.08.2026, ПРАЙМ
Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg
Урожай какао в Гане, второй стране по объему экспорта продукта, в следующем сезоне сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы болезней,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:38+0300
2026-08-20T17:38+0300
2026-08-20T17:38+0300
бизнес
гана
эль-ниньо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860312412_0:157:2997:1842_1920x0_80_0_0_57b19a8840023a23e9521e4e50879d90.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Урожай какао в Гане, второй стране по объему экспорта продукта, в следующем сезоне сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы болезней, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам источников, знакомых с ситуацией, Гана ожидает, что в следующем сезоне урожай какао сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и болезней, что может привести к дальнейшему росту мировых цен на какао-бобы", - пишет Блумберг. Отмечается, что страна прогнозирует объем производства на уровне 650 тысяч тонн в сезоне, начинающемся в сентябре, против более чем 750 тысяч тонн, собранных в текущем сезоне. Агентство подчеркнуло, что проливные дожди последних недель также повысили риск распространения таких болезней, как черная гниль плодов, особенно в районах, где фермеры не имеют доступа к надлежащим средствам химической защиты. Блумберг также добавил, что производство какао в Гане и в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе продукта, находится под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе возможного возвращения урагана Эль-Ниньо, которое может привести к сильным наводнениям или засухе в регионе. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков.
гана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860312412_164:0:2831:2000_1920x0_80_0_0_98c3732f31acc0adcd3ce54cdde1fab3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, гана, эль-ниньо
Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg
Bloomberg: в Гане урожай какао в следующем сезоне сократится на 13%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Урожай какао в Гане, второй стране по объему экспорта продукта, в следующем сезоне сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы болезней, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, Гана
ожидает, что в следующем сезоне урожай какао сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и болезней, что может привести к дальнейшему росту мировых цен на какао-бобы", - пишет Блумберг.
Отмечается, что страна прогнозирует объем производства на уровне 650 тысяч тонн в сезоне, начинающемся в сентябре, против более чем 750 тысяч тонн, собранных в текущем сезоне.
Агентство подчеркнуло, что проливные дожди последних недель также повысили риск распространения таких болезней, как черная гниль плодов, особенно в районах, где фермеры не имеют доступа к надлежащим средствам химической защиты.
Блумберг также добавил, что производство какао в Гане и в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе продукта, находится под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе возможного возвращения урагана Эль-Ниньо
, которое может привести к сильным наводнениям или засухе в регионе.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков.