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Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg
Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg - 20.08.2026, ПРАЙМ
Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg
Урожай какао в Гане, второй стране по объему экспорта продукта, в следующем сезоне сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы болезней,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:38+0300
2026-08-20T17:38+0300
бизнес
гана
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Урожай какао в Гане, второй стране по объему экспорта продукта, в следующем сезоне сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы болезней, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам источников, знакомых с ситуацией, Гана ожидает, что в следующем сезоне урожай какао сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и болезней, что может привести к дальнейшему росту мировых цен на какао-бобы", - пишет Блумберг. Отмечается, что страна прогнозирует объем производства на уровне 650 тысяч тонн в сезоне, начинающемся в сентябре, против более чем 750 тысяч тонн, собранных в текущем сезоне. Агентство подчеркнуло, что проливные дожди последних недель также повысили риск распространения таких болезней, как черная гниль плодов, особенно в районах, где фермеры не имеют доступа к надлежащим средствам химической защиты. Блумберг также добавил, что производство какао в Гане и в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе продукта, находится под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе возможного возвращения урагана Эль-Ниньо, которое может привести к сильным наводнениям или засухе в регионе. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков.
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бизнес, гана, эль-ниньо
Бизнес, ГАНА, Эль-Ниньо
17:38 20.08.2026
 
Урожай какао в Гане в следующем сезоне сократится на 13%, пишет Bloomberg

Bloomberg: в Гане урожай какао в следующем сезоне сократится на 13%

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкПлод какао, или шоколадного дерева. Род теоброма
Плод какао, или шоколадного дерева. Род теоброма - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Урожай какао в Гане, второй стране по объему экспорта продукта, в следующем сезоне сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы болезней, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, Гана ожидает, что в следующем сезоне урожай какао сократится на 13% из-за неблагоприятных погодных условий и болезней, что может привести к дальнейшему росту мировых цен на какао-бобы", - пишет Блумберг.
Отмечается, что страна прогнозирует объем производства на уровне 650 тысяч тонн в сезоне, начинающемся в сентябре, против более чем 750 тысяч тонн, собранных в текущем сезоне.
Агентство подчеркнуло, что проливные дожди последних недель также повысили риск распространения таких болезней, как черная гниль плодов, особенно в районах, где фермеры не имеют доступа к надлежащим средствам химической защиты.
Блумберг также добавил, что производство какао в Гане и в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе продукта, находится под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе возможного возвращения урагана Эль-Ниньо, которое может привести к сильным наводнениям или засухе в регионе.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков.
 
БизнесГАНАЭль-Ниньо
 
 
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