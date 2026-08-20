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Атаки БПЛА нарушили работу промышленного кластера в Татарстане

Атаки БПЛА нарушили работу промышленного кластера в Татарстане - 20.08.2026, ПРАЙМ

Атаки БПЛА нарушили работу промышленного кластера в Татарстане

Работа промышленного кластера Закамской зоны нарушена от атаки БПЛА на Татарстан, есть повреждения домов, сообщила пресс-служба главы республики. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:35+0300

2026-08-20T10:35+0300

2026-08-20T10:35+0300

происшествия

промышленность

россия

татарстан

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КАЗАНЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Работа промышленного кластера Закамской зоны нарушена от атаки БПЛА на Татарстан, есть повреждения домов, сообщила пресс-служба главы республики. "Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону… От последствий атаки есть нарушения в работе промышленного кластера, а также повреждения жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы на платформе "Макс".В пресс-службе уточнили, что при массированной атаке БПЛА на Татарстан есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдателем врачей.

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промышленность, россия, татарстан