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Атаки БПЛА нарушили работу промышленного кластера в Татарстане - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Атаки БПЛА нарушили работу промышленного кластера в Татарстане
Атаки БПЛА нарушили работу промышленного кластера в Татарстане - 20.08.2026, ПРАЙМ
Атаки БПЛА нарушили работу промышленного кластера в Татарстане
Работа промышленного кластера Закамской зоны нарушена от атаки БПЛА на Татарстан, есть повреждения домов, сообщила пресс-служба главы республики. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:35+0300
2026-08-20T10:35+0300
происшествия
промышленность
россия
татарстан
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КАЗАНЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Работа промышленного кластера Закамской зоны нарушена от атаки БПЛА на Татарстан, есть повреждения домов, сообщила пресс-служба главы республики. "Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону… От последствий атаки есть нарушения в работе промышленного кластера, а также повреждения жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы на платформе "Макс".В пресс-службе уточнили, что при массированной атаке БПЛА на Татарстан есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдателем врачей.
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промышленность, россия, татарстан
Происшествия, Промышленность, РОССИЯ, ТАТАРСТАН
10:35 20.08.2026
 
Атаки БПЛА нарушили работу промышленного кластера в Татарстане

Работу промышленного кластера Закамской зоны в Татарстане нарушила атака беспилотников

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КАЗАНЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Работа промышленного кластера Закамской зоны нарушена от атаки БПЛА на Татарстан, есть повреждения домов, сообщила пресс-служба главы республики.
"Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону… От последствий атаки есть нарушения в работе промышленного кластера, а также повреждения жилых домов", - говорится в сообщении пресс-службы на платформе "Макс".
В пресс-службе уточнили, что при массированной атаке БПЛА на Татарстан есть пострадавшие. Все они находятся под наблюдателем врачей.
 
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