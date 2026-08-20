Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бразилии прогнозируют рост урожая сахарного тростника в 2026-2027 годах - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/brazilija-872553100.html
В Бразилии прогнозируют рост урожая сахарного тростника в 2026-2027 годах
В Бразилии прогнозируют рост урожая сахарного тростника в 2026-2027 годах - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Бразилии прогнозируют рост урожая сахарного тростника в 2026-2027 годах
Урожай сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2026-2027 года увеличится на 4,7% в годовом выражении и составит 705,2 миллиона тонн, прогнозирует национальное... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:14+0300
2026-08-20T16:14+0300
бизнес
мировая экономика
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872553100.jpg?1787231660
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Урожай сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2026-2027 года увеличится на 4,7% в годовом выражении и составит 705,2 миллиона тонн, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Объем производства сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2026/27 годов оценивается в 705,2 миллиона тонн. Если этот прогноз подтвердится, то, согласно данным второго обзора урожая текущего сезона, объем производства вырастет на 4,7% по сравнению с циклом 2025/26 годов", - говорится в сообщении. Агентство поясняет, что данный рост обусловлен увеличением уборочной площади, отведенной под уборку сахарного тростника, на 1,1%, а также ростом средней урожайности самой культуры по стране на 3,6% на фоне благоприятных погодных условий. При этом, Conab ожидает снижения объемов производства сахара и рост выпуска этанола из сахарного тростника за тот же период. Так, в сезоне 2026-2027 годов ожидается производство 42,89 миллиона тонн сахара, что на 2,9% меньше, чем в сезоне 2025-2026 годов. В то же время производство этанола из сахарного тростника, по прогнозу агентства, вырастет на 9,7% и может достичь 29,98 миллиарда литров. Отмечается, что совокупный объем производства этанола в стране достигнет 41,88 миллиарда литров, увеличившись на 11,7% в годовом выражении. Агентство также прогнозирует рост производства топлива из кукурузы. Так, по его оценке, объем выпуска такого топлива составит 11,91 миллиарда литров, что на 17% больше по сравнению с сезоном 2025-2026 годов.
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, бразилия
Бизнес, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ
16:14 20.08.2026
 
В Бразилии прогнозируют рост урожая сахарного тростника в 2026-2027 годах

Conab: урожай сахарного тростника в Бразилии в 2026-2027 годах вырастет на 4,7%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Урожай сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2026-2027 года увеличится на 4,7% в годовом выражении и составит 705,2 миллиона тонн, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
"Объем производства сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2026/27 годов оценивается в 705,2 миллиона тонн. Если этот прогноз подтвердится, то, согласно данным второго обзора урожая текущего сезона, объем производства вырастет на 4,7% по сравнению с циклом 2025/26 годов", - говорится в сообщении.
Агентство поясняет, что данный рост обусловлен увеличением уборочной площади, отведенной под уборку сахарного тростника, на 1,1%, а также ростом средней урожайности самой культуры по стране на 3,6% на фоне благоприятных погодных условий.
При этом, Conab ожидает снижения объемов производства сахара и рост выпуска этанола из сахарного тростника за тот же период. Так, в сезоне 2026-2027 годов ожидается производство 42,89 миллиона тонн сахара, что на 2,9% меньше, чем в сезоне 2025-2026 годов.
В то же время производство этанола из сахарного тростника, по прогнозу агентства, вырастет на 9,7% и может достичь 29,98 миллиарда литров. Отмечается, что совокупный объем производства этанола в стране достигнет 41,88 миллиарда литров, увеличившись на 11,7% в годовом выражении.
Агентство также прогнозирует рост производства топлива из кукурузы. Так, по его оценке, объем выпуска такого топлива составит 11,91 миллиарда литров, что на 17% больше по сравнению с сезоном 2025-2026 годов.
 
БизнесМировая экономикаБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала