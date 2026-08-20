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В Бразилии прогнозируют рост урожая сахарного тростника в 2026-2027 годах

В Бразилии прогнозируют рост урожая сахарного тростника в 2026-2027 годах - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Бразилии прогнозируют рост урожая сахарного тростника в 2026-2027 годах

Урожай сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2026-2027 года увеличится на 4,7% в годовом выражении и составит 705,2 миллиона тонн, прогнозирует национальное... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:14+0300

2026-08-20T16:14+0300

2026-08-20T16:14+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Урожай сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2026-2027 года увеличится на 4,7% в годовом выражении и составит 705,2 миллиона тонн, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Объем производства сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2026/27 годов оценивается в 705,2 миллиона тонн. Если этот прогноз подтвердится, то, согласно данным второго обзора урожая текущего сезона, объем производства вырастет на 4,7% по сравнению с циклом 2025/26 годов", - говорится в сообщении. Агентство поясняет, что данный рост обусловлен увеличением уборочной площади, отведенной под уборку сахарного тростника, на 1,1%, а также ростом средней урожайности самой культуры по стране на 3,6% на фоне благоприятных погодных условий. При этом, Conab ожидает снижения объемов производства сахара и рост выпуска этанола из сахарного тростника за тот же период. Так, в сезоне 2026-2027 годов ожидается производство 42,89 миллиона тонн сахара, что на 2,9% меньше, чем в сезоне 2025-2026 годов. В то же время производство этанола из сахарного тростника, по прогнозу агентства, вырастет на 9,7% и может достичь 29,98 миллиарда литров. Отмечается, что совокупный объем производства этанола в стране достигнет 41,88 миллиарда литров, увеличившись на 11,7% в годовом выражении. Агентство также прогнозирует рост производства топлива из кукурузы. Так, по его оценке, объем выпуска такого топлива составит 11,91 миллиарда литров, что на 17% больше по сравнению с сезоном 2025-2026 годов.

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бизнес, мировая экономика, бразилия