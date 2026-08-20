Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/briks--872547192.html
В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития
В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития - 20.08.2026, ПРАЙМ
В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития
Креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:05+0300
2026-08-20T14:05+0300
мировая экономика
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859955651_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_cc46e070d569d02370da98f8f35ee545.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Бизнес, я убежден, является одним из главных мостов между нашими странами. Но не менее важным является культурное сотрудничество", - сказал он в кулуарах форума БРИКС на фестивале "День Индии-2026". По его словам, неудивительно, что "креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС". "Мода, дизайн, кино, ремесла, архитектура, цифровой контент и медиа создают новые рабочие места и новые формы международного сотрудничества", - заметил собеседник агентства. "Мы можем развивать практические проекты: образовательные обмены между университетами, совместные технологические инкубаторы, программы поддержки молодых предпринимателей и культурные проекты между городами стран БРИКС", - добавил Котвани. Особое внимание, считает он, необходимо уделить именно молодежи, поскольку молодое поколение должно быть не только участником международных инициатив, но и их создателем. "Конечно, существуют регуляторные, финансовые и технологические барьеры. Но история показывает: когда есть доверие и желание сотрудничать, эти препятствия можно преодолеть. Россия и Индия имеют десятилетия дружбы и взаимного уважения. Наша задача - передать эту основу новому поколению и создать новые возможности для будущего", - подчеркнул Котвани.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859955651_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_58f82ac75f6861bd1066f4f506e72985.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия
Мировая экономика, ИНДИЯ
14:05 20.08.2026
 
В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития

Глава IBA Котвани: креативная экономика становится одним из важнейших направлений БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
"Бизнес, я убежден, является одним из главных мостов между нашими странами. Но не менее важным является культурное сотрудничество", - сказал он в кулуарах форума БРИКС на фестивале "День Индии-2026".
По его словам, неудивительно, что "креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС". "Мода, дизайн, кино, ремесла, архитектура, цифровой контент и медиа создают новые рабочие места и новые формы международного сотрудничества", - заметил собеседник агентства.
"Мы можем развивать практические проекты: образовательные обмены между университетами, совместные технологические инкубаторы, программы поддержки молодых предпринимателей и культурные проекты между городами стран БРИКС", - добавил Котвани.
Особое внимание, считает он, необходимо уделить именно молодежи, поскольку молодое поколение должно быть не только участником международных инициатив, но и их создателем.
"Конечно, существуют регуляторные, финансовые и технологические барьеры. Но история показывает: когда есть доверие и желание сотрудничать, эти препятствия можно преодолеть. Россия и Индия имеют десятилетия дружбы и взаимного уважения. Наша задача - передать эту основу новому поколению и создать новые возможности для будущего", - подчеркнул Котвани.
 
Мировая экономикаИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала