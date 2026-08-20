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В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития
В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития - 20.08.2026, ПРАЙМ
В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития
Креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:05+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Бизнес, я убежден, является одним из главных мостов между нашими странами. Но не менее важным является культурное сотрудничество", - сказал он в кулуарах форума БРИКС на фестивале "День Индии-2026". По его словам, неудивительно, что "креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС". "Мода, дизайн, кино, ремесла, архитектура, цифровой контент и медиа создают новые рабочие места и новые формы международного сотрудничества", - заметил собеседник агентства. "Мы можем развивать практические проекты: образовательные обмены между университетами, совместные технологические инкубаторы, программы поддержки молодых предпринимателей и культурные проекты между городами стран БРИКС", - добавил Котвани. Особое внимание, считает он, необходимо уделить именно молодежи, поскольку молодое поколение должно быть не только участником международных инициатив, но и их создателем. "Конечно, существуют регуляторные, финансовые и технологические барьеры. Но история показывает: когда есть доверие и желание сотрудничать, эти препятствия можно преодолеть. Россия и Индия имеют десятилетия дружбы и взаимного уважения. Наша задача - передать эту основу новому поколению и создать новые возможности для будущего", - подчеркнул Котвани.
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мировая экономика, индия
В БРИКС назвали креативную экономику важнейшим направлением развития
Глава IBA Котвани: креативная экономика становится одним из важнейших направлений БРИКС
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
"Бизнес, я убежден, является одним из главных мостов между нашими странами. Но не менее важным является культурное сотрудничество", - сказал он в кулуарах форума БРИКС на фестивале "День Индии-2026".
По его словам, неудивительно, что "креативная экономика становится одним из важнейших направлений развития стран БРИКС". "Мода, дизайн, кино, ремесла, архитектура, цифровой контент и медиа создают новые рабочие места и новые формы международного сотрудничества", - заметил собеседник агентства.
"Мы можем развивать практические проекты: образовательные обмены между университетами, совместные технологические инкубаторы, программы поддержки молодых предпринимателей и культурные проекты между городами стран БРИКС", - добавил Котвани.
Особое внимание, считает он, необходимо уделить именно молодежи, поскольку молодое поколение должно быть не только участником международных инициатив, но и их создателем.
"Конечно, существуют регуляторные, финансовые и технологические барьеры. Но история показывает: когда есть доверие и желание сотрудничать, эти препятствия можно преодолеть. Россия и Индия
имеют десятилетия дружбы и взаимного уважения. Наша задача - передать эту основу новому поколению и создать новые возможности для будущего", - подчеркнул Котвани.