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Почти 20% британских студентов питаются неполноценно, показал опрос
Почти 20% британских студентов питаются неполноценно, показал опрос - 20.08.2026, ПРАЙМ
Почти 20% британских студентов питаются неполноценно, показал опрос
Почти 20% студентов в Великобритании вынуждены отказываться от полноценного питания из-за снижения размера стипендии в реальном выражении на фоне значительного... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:00+0300
2026-08-20T13:00+0300
2026-08-20T13:02+0300
общество
мировая экономика
великобритания
financial times
santander
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ЛОНДОН, 20 авг - ПРАЙМ. Почти 20% студентов в Великобритании вынуждены отказываться от полноценного питания из-за снижения размера стипендии в реальном выражении на фоне значительного удорожания стоимости жизни, сообщила газета Financial Times со ссылкой на опрос банка Santander. "При этом 19% студентов пропускали приемы пищи... чтобы сводить концы с концами", - пишет газета. Как отмечает издание, 22% студентов приходится полностью отказываться от участия в общественной жизни, а почти две трети всех студентов Великобритании испытывают нехватку денег из-за того, что рост финансовой поддержки не успевает за ростом расходов, связанных с получением высшего образования. По данным опубликованного в марте отчета палаты общин, которые приводит газета, сумма стипендии в реальном выражении снизилась на 11% с 2022 года по 2024 год. Специалист по студенческим займам компании Save the Student Том Аллингем подтвердил, что выдаваемых сумм стало недостаточно для полноценной жизни. "Двадцать лет назад это проявлялось в том, что вы могли несколько дней питаться одной консервированной фасолью или реже куда-то ходить. В наши дни это буквально означает, что вы вообще не едите и полностью исключены из общественной жизни", - приводит его слова издание. В августе газета Guardian сообщала, что университеты Великобритании столкнулись с финансовым кризисом из-за резкого сокращения числа иностранных студентов на фоне увеличения стоимости обучения.
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общество , мировая экономика, великобритания, financial times, santander
Общество , Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Financial Times, Santander
Почти 20% британских студентов питаются неполноценно, показал опрос
FT: почти 20% британских студентов питаются неполноценно на фоне роста стоимости жизни
ЛОНДОН, 20 авг - ПРАЙМ. Почти 20% студентов в Великобритании вынуждены отказываться от полноценного питания из-за снижения размера стипендии в реальном выражении на фоне значительного удорожания стоимости жизни, сообщила газета Financial Times со ссылкой на опрос банка Santander.
"При этом 19% студентов пропускали приемы пищи... чтобы сводить концы с концами", - пишет газета.
Как отмечает издание, 22% студентов приходится полностью отказываться от участия в общественной жизни, а почти две трети всех студентов Великобритании испытывают нехватку денег из-за того, что рост финансовой поддержки не успевает за ростом расходов, связанных с получением высшего образования.
По данным опубликованного в марте отчета палаты общин, которые приводит газета, сумма стипендии в реальном выражении снизилась на 11% с 2022 года по 2024 год.
Специалист по студенческим займам компании Save the Student Том Аллингем подтвердил, что выдаваемых сумм стало недостаточно для полноценной жизни.
"Двадцать лет назад это проявлялось в том, что вы могли несколько дней питаться одной консервированной фасолью или реже куда-то ходить. В наши дни это буквально означает, что вы вообще не едите и полностью исключены из общественной жизни", - приводит его слова издание.
В августе газета Guardian сообщала, что университеты Великобритании столкнулись с финансовым кризисом из-за резкого сокращения числа иностранных студентов на фоне увеличения стоимости обучения.