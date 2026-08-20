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Почти 20% британских студентов питаются неполноценно, показал опрос

Почти 20% британских студентов питаются неполноценно, показал опрос - 20.08.2026, ПРАЙМ

Почти 20% британских студентов питаются неполноценно, показал опрос

Почти 20% студентов в Великобритании вынуждены отказываться от полноценного питания из-за снижения размера стипендии в реальном выражении на фоне значительного... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:00+0300

2026-08-20T13:00+0300

2026-08-20T13:02+0300

общество

мировая экономика

великобритания

financial times

santander

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ЛОНДОН, 20 авг - ПРАЙМ. Почти 20% студентов в Великобритании вынуждены отказываться от полноценного питания из-за снижения размера стипендии в реальном выражении на фоне значительного удорожания стоимости жизни, сообщила газета Financial Times со ссылкой на опрос банка Santander. "При этом 19% студентов пропускали приемы пищи... чтобы сводить концы с концами", - пишет газета. Как отмечает издание, 22% студентов приходится полностью отказываться от участия в общественной жизни, а почти две трети всех студентов Великобритании испытывают нехватку денег из-за того, что рост финансовой поддержки не успевает за ростом расходов, связанных с получением высшего образования. По данным опубликованного в марте отчета палаты общин, которые приводит газета, сумма стипендии в реальном выражении снизилась на 11% с 2022 года по 2024 год. Специалист по студенческим займам компании Save the Student Том Аллингем подтвердил, что выдаваемых сумм стало недостаточно для полноценной жизни. "Двадцать лет назад это проявлялось в том, что вы могли несколько дней питаться одной консервированной фасолью или реже куда-то ходить. В наши дни это буквально означает, что вы вообще не едите и полностью исключены из общественной жизни", - приводит его слова издание. В августе газета Guardian сообщала, что университеты Великобритании столкнулись с финансовым кризисом из-за резкого сокращения числа иностранных студентов на фоне увеличения стоимости обучения.

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общество , мировая экономика, великобритания, financial times, santander