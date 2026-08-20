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"Росгео" ведет поиск вольфрама в Бурятии

"Росгео" ведет поиск вольфрама в Бурятии - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Росгео" ведет поиск вольфрама в Бурятии

Дочернее предприятие "Росгеологии" АО "Урангео" ведет поисковые работы на вольфрам на Джидинской площади в Бурятии, исследования планируется завершить до... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:25+0300

2026-08-20T17:25+0300

2026-08-20T17:25+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Росгеологии" АО "Урангео" ведет поисковые работы на вольфрам на Джидинской площади в Бурятии, исследования планируется завершить до декабря 2027 года, сообщила компания. "Геологи АО "Урангео", дочернего предприятия "Росгео", в рамках II этапа федеральной программы "Геология возрождение легенды" ведут поиск вольфрама - стратегического дефицитного вида минерального сырья - на Джидинской площади... Объект расположен в пределах одноименного рудного поля на юго-западе Республики Бурятия... Исследования продлятся до декабря 2027 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что Холтосонское и Инкурское вольфрамовые месторождения, а также Первомайское месторождение молибдена, открытые в XX веке, составляли основу сырьевой базы действовавшего ранее Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Однако даже после их истощения есть высокие перспективы выявления промышленно значимых залежей в пределах рудного поля и на его периферии. По словам главного геолога "Урангео" Сергея Дзядка, по итогу работ будут выделены и изучены вольфрам-молибденовые рудные залежи. Он отметил, что такие руды используются в промышленности для производства сплавов, высокотемпературных материалов и других изделий. "Наша задача определить параметры рудных залежей, внутреннее строение рудных тел, их типы и качественные показатели. А также оценить прогнозные ресурсы триоксида вольфрама по категории P1 - 40 тысяч тонн и категории Р2 - 160 тысяч тонн, определить возможность извлечения попутных компонентов ценных металлов", - уточнил он. Дзядок отметил, что на площади ведется проходка скважин колонкового бурения. "Предварительно установлены рудные интервалы со средним содержанием триокисида вольфрама до 0,13% в рудных телах мощностью в десятки метров. Это позволяет ожидать в перспективе значимого вольфрамового месторождения", - резюмировал главный геолог "Урангео", слова которого приводятся в сообщении.

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