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Директор Запорожской АЭС назвал причину потери внешнего электроснабжения

Директор Запорожской АЭС назвал причину потери внешнего электроснабжения - 20.08.2026, ПРАЙМ

Директор Запорожской АЭС назвал причину потери внешнего электроснабжения

Причиной потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС стали боевые действия, сообщил директора атомной станции Юрий Черничук. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:57+0300

2026-08-20T17:57+0300

2026-08-20T17:57+0300

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Причиной потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС стали боевые действия, сообщил директора атомной станции Юрий Черничук. "Причиной стали боевые действия. Повреждена единственно питающая Запорожскую АЭС линия 330 киловольт "Ферросплавная-1", - сказал Черничук ИС "Вести". По его словам, специалисты устанавливают место повреждения, после чего приступят к восстановлению работоспособности линии и подключения атомной станции к внешнему электроснабжению. В то же время Запорожская АЭС перешла на режим экономии дизельного топлива, необходимого для работы дизель-генераторов в условиях потери внешнего электроснабжения станции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина."На данный момент наши специалисты оптимизируют работу дизель-генераторов, чтобы расходовать топливо максимально экономно", - сказала Яшина.По ее словам, место повреждения линии, оставившей станцию без внешнего электроснабжения, пока не установлено.Ранее директор атомной станции Юрий Черничук сообщил, что ВСУ препятствуют доставке топлива для дизель-генераторов, необходимых для поддержания работы Запорожской АЭС. Запас топлива уменьшается.Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения утром в четверг, задействованы дизель-генераторы, сообщила ранее пресс-служба станции. Там уточнили, что высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена от Запорожской АЭС в связи с повреждением.

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