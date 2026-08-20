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Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч - 20.08.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:50+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 212 тысяч - до 206 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 210 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 209 тысяч.
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мировая экономика, сша
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 6 тысяч
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 6 тысяч
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 августа, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 212 тысяч - до 206 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 210 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 209 тысяч.