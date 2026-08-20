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Дефицит бюджета США ослабляет доллар, считает эксперт - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Дефицит бюджета США ослабляет доллар, считает эксперт
Дефицит бюджета США ослабляет доллар, считает эксперт - 20.08.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США ослабляет доллар, считает эксперт
Дефицит бюджета правительства США ослабляет доллар, а последствия громадного внешнего долга американцы поймут, когда в будущем придется снизить потребление... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T19:24+0300
2026-08-20T19:24+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета правительства США ослабляет доллар, а последствия громадного внешнего долга американцы поймут, когда в будущем придется снизить потребление из-за процентов для его погашения, сказал РИА Новости доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер. "Сейчас американцы наслаждаются высоким уровнем потребления за счет его снижения в будущем - когда придется выплачивать проценты и основную сумму долга", - сказал Риттер. Доллару, по его словам, угрожает не столько долг, сколько дефицит бюджета. "Доллар был бы сильнее, если бы правительство США не допускало значительного дефицита", - сказал он. По его словам, в контексте "громадного долга и дефицита бюджета правительства, поразительно насколько инвесторы из других стран финансируют эти обязательства". Эксперт подчеркнул, что не весь объем госзаимствований США в 40 триллионов долларов принадлежит иностранцам, но зарубежные кредиторы владеют частью долга частного сектора. Как отметил Риттер, общественность в США больше бы обеспокоил рост инфляции, чем внешний долг. "В целом, у многих стран есть скрытый долг: обязательства по выплате пенсий, не обеспеченные накоплениями в настоящий момент. Если бы стоимость этих пенсионных обязательств учитывалась как часть долга, показатели дефицита во многих других странах оказались бы значительно выше", - сказал профессор. В среду госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Дефицит бюджета, по официальным данным, составляет 1,8 триллиона долларов.
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192
40
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
19:24 20.08.2026
 
Дефицит бюджета США ослабляет доллар, считает эксперт

Экономист Риттер: дефицит бюджета правительства США ослабляет доллар

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ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета правительства США ослабляет доллар, а последствия громадного внешнего долга американцы поймут, когда в будущем придется снизить потребление из-за процентов для его погашения, сказал РИА Новости доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер.
"Сейчас американцы наслаждаются высоким уровнем потребления за счет его снижения в будущем - когда придется выплачивать проценты и основную сумму долга", - сказал Риттер.
Доллару, по его словам, угрожает не столько долг, сколько дефицит бюджета. "Доллар был бы сильнее, если бы правительство США не допускало значительного дефицита", - сказал он.
По его словам, в контексте "громадного долга и дефицита бюджета правительства, поразительно насколько инвесторы из других стран финансируют эти обязательства". Эксперт подчеркнул, что не весь объем госзаимствований США в 40 триллионов долларов принадлежит иностранцам, но зарубежные кредиторы владеют частью долга частного сектора.
Как отметил Риттер, общественность в США больше бы обеспокоил рост инфляции, чем внешний долг.
"В целом, у многих стран есть скрытый долг: обязательства по выплате пенсий, не обеспеченные накоплениями в настоящий момент. Если бы стоимость этих пенсионных обязательств учитывалась как часть долга, показатели дефицита во многих других странах оказались бы значительно выше", - сказал профессор.
В среду госдолг США превысил отметку в 40 триллионов долларов. Дефицит бюджета, по официальным данным, составляет 1,8 триллиона долларов.
 
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