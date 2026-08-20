Демократы усиливают борьбу за Сенат на фоне падения рейтинга Трампа
Bloomberg: победа Мэри Пелтолы на Аляске дает надежду на контроль над верхней палатой
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Демократы получают надежду на победу в Сенате: их путь к большинству начинает казаться менее крутым, пишет Bloomberg. На этой неделе на Аляске демократка Мэри Пелтола опередила действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана на праймериз, набрав 48% против 43%, несмотря на то, что штат в 2024 году голосовал за Трампа.
Этот результат усиливает признаки демократического импульса в других консервативных штатах. В Огайо опрос Fox News показал, что демократ Шеррод Браун опережает республиканца Джона Хасттеда — 53% против 45%. В Техасе бывший помощник республиканского сенатора Джона Корнина перешел на сторону демократа Джеймса Таларико, что свидетельствует о расколах в GOP. В Айове опросы показывают напряженную гонку в штате, где фермеры сильно пострадали от торговой политики Трампа.
Рейтинг одобрения президента достигает новых минимумов, что дает демократам шанс бороться в традиционно недосягаемых штатах. Однако им нужно сыграть почти идеально: удержать Мичиган и Джорджию, перевернуть Северную Каролину и Мэн и выиграть как минимум два штата, которые Трамп выиграл с двузначным отрывом.
"Это обнадеживающий знак для демократов", — заявила Джессика Тейлор, ведущий аналитик Cook Political Report. Она отметила, что результаты на Аляске "только укрепляют" статус штата как неопределенного.
Жители Аляски сталкиваются с самыми высокими в стране ценами на топливо и товары, что делает штат особенно уязвимым к экономическим факторам. Сама Пелтола в своей рекламе дистанцируется от партии, поддерживая энергетические проекты, права владельцев оружия и охрану границы. "Я готова противостоять любому, включая демократов из нижних 48 штатов, кто не понимает, что нужно Аляске", — говорит она в ролике.
Республиканцы утверждают, что результат праймериз может не отразиться на всеобщих выборах. Кроме того, скандал в Мэне омрачил одну из лучших возможностей демократов, а в Мичигане прогрессивный кандидат Абдул Эль-Сайед отстает в опросах. Несмотря на все трудности Трампа, клеймо демократов тоже запятнано — и Пелтола делает ставку на независимость от обеих партий.