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День международной кооперации МСП впервые пройдет на ВЭФ-2026
День международной кооперации МСП впервые пройдет на ВЭФ-2026 - 20.08.2026, ПРАЙМ
День международной кооперации МСП впервые пройдет на ВЭФ-2026
День международной кооперации малого и среднего предпринимательства (МСП) впервые пройдет на ВЭФ-2026, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:44+0300
2026-08-20T11:44+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. День международной кооперации малого и среднего предпринимательства (МСП) впервые пройдет на ВЭФ-2026, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Первого сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке впервые состоится День международной кооперации МСП – специализированный блок, посвященный актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства", – говорится в сообщении. Отмечается, что День международной кооперации МСП в этом году впервые получит отдельную площадку в рамках ВЭФ. Это позволит дополнительно работать с предпринимательской аудиторией и выносить на площадку форума практические вопросы развития малого и среднего бизнеса. Основными темами станут поиск новых источников роста МСП в условиях структурных изменений экономики: от повышения производительности и внедрения искусственного интеллекта до управления рисками и адаптации бизнес-моделей. Отдельное внимание будет уделено специфике кадровых вызовов и возможностям Дальнего Востока. Организатором сессии выступает партнер мероприятия – Ozon. В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших российских компаний, технологического сектора и малого и среднего бизнеса. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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мировая экономика, владивосток, дальний восток, владимир путин, мсп, росконгресс, ozon, вэф
Мировая экономика, Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин, МСП, Росконгресс, Ozon, ВЭФ-2026, ВЭФ
День международной кооперации МСП впервые пройдет на ВЭФ-2026
День международной кооперации МСП впервые пройдет на ВЭФ-2026
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. День международной кооперации малого и среднего предпринимательства (МСП) впервые пройдет на ВЭФ-2026, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Первого сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке впервые состоится День международной кооперации МСП – специализированный блок, посвященный актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что День международной кооперации МСП в этом году впервые получит отдельную площадку в рамках ВЭФ. Это позволит дополнительно работать с предпринимательской аудиторией и выносить на площадку форума практические вопросы развития малого и среднего бизнеса.
Основными темами станут поиск новых источников роста МСП в условиях структурных изменений экономики: от повышения производительности и внедрения искусственного интеллекта до управления рисками и адаптации бизнес-моделей. Отдельное внимание будет уделено специфике кадровых вызовов и возможностям Дальнего Востока.
Организатором сессии выступает партнер мероприятия – Ozon. В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших российских компаний, технологического сектора и малого и среднего бизнеса.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.