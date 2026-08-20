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Доходность пятилетних госбондов Германии достигла самой высокой отметки - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Доходность пятилетних госбондов Германии достигла самой высокой отметки
Доходность пятилетних госбондов Германии достигла самой высокой отметки - 20.08.2026, ПРАЙМ
Доходность пятилетних госбондов Германии достигла самой высокой отметки
Доходность пятилетних гособлигаций Германии в четверг достигла самой высокой отметки с 2008 года, свидетельствуют данные торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:02+0300
2026-08-20T16:42+0300
рынок
мировая экономика
германия
сша
франция
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доходность пятилетних гособлигаций Германии в четверг достигла самой высокой отметки с 2008 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность пятилетних бумаг Германии на 15.39 мск росла до 2,978% с уровня прошлого закрытия в 2,968%. Максимально в ходе торгов показатель составлял 2,983% - это самое высокое значение с ноября 2008 года. Доходность мировых гособлигаций в последние дни бьет рекорды. Так, в начале недели доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с июня 2007 года. А показатели для десятилетних госбондов Германии и Франции держатся в четверг на рекордах мая 2011 года и ноября 2008 года соответственно четвертый день подряд.
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рынок, мировая экономика, германия, сша, франция
Рынок, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, ФРАНЦИЯ
16:02 20.08.2026 (обновлено: 16:42 20.08.2026)
 
Доходность пятилетних госбондов Германии достигла самой высокой отметки

Доходность пятилетних гособлигаций Германии достигла самой высокой отметки с 2008 года

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доходность пятилетних гособлигаций Германии в четверг достигла самой высокой отметки с 2008 года, свидетельствуют данные торгов.
Доходность пятилетних бумаг Германии на 15.39 мск росла до 2,978% с уровня прошлого закрытия в 2,968%.
Максимально в ходе торгов показатель составлял 2,983% - это самое высокое значение с ноября 2008 года.
Доходность мировых гособлигаций в последние дни бьет рекорды. Так, в начале недели доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с июня 2007 года.
А показатели для десятилетних госбондов Германии и Франции держатся в четверг на рекордах мая 2011 года и ноября 2008 года соответственно четвертый день подряд.
 
РынокМировая экономикаГЕРМАНИЯСШАФРАНЦИЯ
 
 
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