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Доходность пятилетних госбондов Германии достигла самой высокой отметки

Доходность пятилетних госбондов Германии достигла самой высокой отметки - 20.08.2026, ПРАЙМ

Доходность пятилетних госбондов Германии достигла самой высокой отметки

Доходность пятилетних гособлигаций Германии в четверг достигла самой высокой отметки с 2008 года, свидетельствуют данные торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:02+0300

2026-08-20T16:02+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Доходность пятилетних гособлигаций Германии в четверг достигла самой высокой отметки с 2008 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность пятилетних бумаг Германии на 15.39 мск росла до 2,978% с уровня прошлого закрытия в 2,968%. Максимально в ходе торгов показатель составлял 2,983% - это самое высокое значение с ноября 2008 года. Доходность мировых гособлигаций в последние дни бьет рекорды. Так, в начале недели доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с июня 2007 года. А показатели для десятилетних госбондов Германии и Франции держатся в четверг на рекордах мая 2011 года и ноября 2008 года соответственно четвертый день подряд.

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сша

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рынок, мировая экономика, германия, сша, франция