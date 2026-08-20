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Доллар дешевеет к евро впервые с мая - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к евро впервые с мая
Доллар дешевеет к евро впервые с мая - 20.08.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро впервые с мая
Стоимость доллара слабо меняется в четверг днем по отношению к евро, при этом в ходе торгов показатель опускался до минимума с мая, свидетельствуют данные... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:11+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо меняется в четверг днем по отношению к евро, при этом в ходе торгов показатель опускался до минимума с мая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.46 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1677 доллара за евро, в ходе торгов четверга показатель впервые с 14 мая поднимался выше 1,17 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,02% - до 98,77 пункта, ранее значение опускалось до 98,56 пункта, что является минимумом с того же 14 мая. Курс доллара к иене на 15.46 мск рос до 158,67 иены со 158,18 иены за доллар. В четверг была опубликована еженедельная статистика по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 августа неожиданно снизилось и составило 206 тысяч. Инвесторы также находятся в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле, в рамках которого выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш. "Симпозиум в Джексон-Хоуле, который состоится на следующей неделе, кажется более важным, чем когда-либо... Он проходит на фоне… необходимости для Уорша утвердить своей авторитет в Комитете (по открытым рынкам ФРС - ред.) и управлять ставками в условиях противоборствующих влияний в преддверии промежуточных выборов", - цитирует агентство Рейтер соруководителя отдела торговых операций Marex FX Джонатана Прайора (Jonathan Pryor).
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рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
16:11 20.08.2026
 
Доллар дешевеет к евро впервые с мая

Курс доллара к евро опустился до минимума с мая, опустившись до минимума с мая

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо меняется в четверг днем по отношению к евро, при этом в ходе торгов показатель опускался до минимума с мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.46 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1677 доллара за евро, в ходе торгов четверга показатель впервые с 14 мая поднимался выше 1,17 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,02% - до 98,77 пункта, ранее значение опускалось до 98,56 пункта, что является минимумом с того же 14 мая.
Курс доллара к иене на 15.46 мск рос до 158,67 иены со 158,18 иены за доллар.
В четверг была опубликована еженедельная статистика по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 15 августа неожиданно снизилось и составило 206 тысяч.
Инвесторы также находятся в ожидании симпозиума в Джексон-Хоуле, в рамках которого выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш.
"Симпозиум в Джексон-Хоуле, который состоится на следующей неделе, кажется более важным, чем когда-либо... Он проходит на фоне… необходимости для Уорша утвердить своей авторитет в Комитете (по открытым рынкам ФРС - ред.) и управлять ставками в условиях противоборствующих влияний в преддверии промежуточных выборов", - цитирует агентство Рейтер соруководителя отдела торговых операций Marex FX Джонатана Прайора (Jonathan Pryor).
 
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