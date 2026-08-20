https://1prime.ru/20260820/domodedovo-872545545.html

В "Домодедово" у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные вещи

В "Домодедово" у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные вещи - 20.08.2026, ПРАЙМ

В "Домодедово" у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные вещи

Таможенники в "Домодедово" обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные украшения, сумки и одежду известных брендов на 9,3 миллиона рублей, сообщает... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:09+0300

2026-08-20T13:09+0300

2026-08-20T13:09+0300

бизнес

россия

оаэ

аэропорт домодедово

фтс

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872545545.jpg?1787220573

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Таможенники в "Домодедово" обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные украшения, сумки и одежду известных брендов на 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ФТС России. "В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили незадекларированные товары известных брендов у 22-летней россиянки, прибывшей из Шарджи (ОАЭ)... В ее чемодане были найдены кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки, обувь Chanel, сумка Louis Vuitton, аксессуары Hermes, Phoebe Philo и Loewe. Всего было обнаружено 38 различных изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что девушку остановили на "зеленом" коридоре для выборочного контроля. По словам девушки, ее подруга просила передать эти вещи для своего брата, а с таможенными правилами она знакома, однако дорогостоящие товары решила не декларировать. При этом, добавляют в ФТС, экспертиза установила, что вся продукция оригинальная, а украшения выполнены из сплавов драгоценных металлов и золота 750 пробы со вставками из жемчужного и ювелирного стекла. "Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушительница оплатила штраф в размере 2,3 миллиона рублей и оформила обратный вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС", - добавляется в сообщении.

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, оаэ, аэропорт домодедово, фтс, фтс россии