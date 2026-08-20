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В "Домодедово" у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные вещи - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В "Домодедово" у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные вещи
В "Домодедово" у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные вещи - 20.08.2026, ПРАЙМ
В "Домодедово" у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные вещи
Таможенники в "Домодедово" обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные украшения, сумки и одежду известных брендов на 9,3 миллиона рублей, сообщает... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:09+0300
2026-08-20T13:09+0300
бизнес
россия
оаэ
аэропорт домодедово
фтс
фтс россии
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Таможенники в "Домодедово" обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные украшения, сумки и одежду известных брендов на 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ФТС России. "В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили незадекларированные товары известных брендов у 22-летней россиянки, прибывшей из Шарджи (ОАЭ)... В ее чемодане были найдены кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки, обувь Chanel, сумка Louis Vuitton, аксессуары Hermes, Phoebe Philo и Loewe. Всего было обнаружено 38 различных изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что девушку остановили на "зеленом" коридоре для выборочного контроля. По словам девушки, ее подруга просила передать эти вещи для своего брата, а с таможенными правилами она знакома, однако дорогостоящие товары решила не декларировать. При этом, добавляют в ФТС, экспертиза установила, что вся продукция оригинальная, а украшения выполнены из сплавов драгоценных металлов и золота 750 пробы со вставками из жемчужного и ювелирного стекла. "Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушительница оплатила штраф в размере 2,3 миллиона рублей и оформила обратный вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, оаэ, аэропорт домодедово, фтс, фтс россии
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, аэропорт Домодедово, ФТС, ФТС России
13:09 20.08.2026
 
В "Домодедово" у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные вещи

ФТС: у россиянки из ОАЭ нашли незадекларированные украшения, сумки и одежду

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Таможенники в "Домодедово" обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные украшения, сумки и одежду известных брендов на 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ФТС России.
"В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили незадекларированные товары известных брендов у 22-летней россиянки, прибывшей из Шарджи (ОАЭ)... В ее чемодане были найдены кольцо Cartier, колье, сумки, кошельки, обувь Chanel, сумка Louis Vuitton, аксессуары Hermes, Phoebe Philo и Loewe. Всего было обнаружено 38 различных изделий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушку остановили на "зеленом" коридоре для выборочного контроля. По словам девушки, ее подруга просила передать эти вещи для своего брата, а с таможенными правилами она знакома, однако дорогостоящие товары решила не декларировать.
При этом, добавляют в ФТС, экспертиза установила, что вся продукция оригинальная, а украшения выполнены из сплавов драгоценных металлов и золота 750 пробы со вставками из жемчужного и ювелирного стекла.
"Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушительница оплатила штраф в размере 2,3 миллиона рублей и оформила обратный вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС", - добавляется в сообщении.
 
БизнесРОССИЯОАЭаэропорт ДомодедовоФТСФТС России
 
 
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