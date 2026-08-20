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Baidu запустила в Дубае полностью беспилотные такси - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Baidu запустила в Дубае полностью беспилотные такси
Baidu запустила в Дубае полностью беспилотные такси - 20.08.2026, ПРАЙМ
Baidu запустила в Дубае полностью беспилотные такси
Китайская компания Baidu запустила в Дубае работу полностью беспилотных такси Apollo Go, доступных для вызова через приложение Uber, сообщила компания Baidu. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:45+0300
2026-08-20T12:48+0300
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технологии
дубай
абу-даби
ближний восток
uber
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ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Китайская компания Baidu запустила в Дубае работу полностью беспилотных такси Apollo Go, доступных для вызова через приложение Uber, сообщила компания Baidu. "С этого дня (20 августа -ред.) беспилотные автомобили Apollo Go компании Baidu официально доступны для пассажиров платформы Uber в Дубае", - заявили в компании На начальном этапе сервис охватит ключевые районы Умм-Сукейм и Джумейра с последующим расширением зоны обслуживания. Заказать автономную поездку можно при выборе тарифов UberX и Uber Comfort или через специальную опцию Autonomous в приложении. В рамках партнерства в глобальную сеть Uber планируется поэтапно интегрировать тысячи роботакси Baidu. В рамках Всемирного правительственного саммита 2026 года беспилотный автомобиль Apollo Go стал официальным транспортом мероприятия, а его первым высокопоставленным пассажиром стал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Проект в Дубае наряду с запущенным в январе сервисом в Абу-Даби формирует ключевой кластер присутствия компании на Ближнем Востоке. Параллельно Apollo Go развивает европейское направление, организуя тестирования в Великобритании совместно с Uber и Lyft, а также запустив автопилот AmiGo в Швейцарии в партнерстве с PostBus. На сегодняшний день Apollo Go работает в 28 городах мира, а ее парки транспортных средств наработали более 350 миллионов километров в автономном режиме, включая более 240 миллионов километров в полностью беспилотном автономном режиме по заявлению компании.
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бизнес, технологии, дубай, абу-даби, ближний восток, uber, baidu, lyft
Бизнес, Технологии, Дубай, Абу-Даби, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Uber, Baidu, Lyft
12:45 20.08.2026 (обновлено: 12:48 20.08.2026)
 
Baidu запустила в Дубае полностью беспилотные такси

Китайская компания Baidu запустила в Дубае работу полностью беспилотных такси Apollo Go

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ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Китайская компания Baidu запустила в Дубае работу полностью беспилотных такси Apollo Go, доступных для вызова через приложение Uber, сообщила компания Baidu.
"С этого дня (20 августа -ред.) беспилотные автомобили Apollo Go компании Baidu официально доступны для пассажиров платформы Uber в Дубае", - заявили в компании
На начальном этапе сервис охватит ключевые районы Умм-Сукейм и Джумейра с последующим расширением зоны обслуживания. Заказать автономную поездку можно при выборе тарифов UberX и Uber Comfort или через специальную опцию Autonomous в приложении. В рамках партнерства в глобальную сеть Uber планируется поэтапно интегрировать тысячи роботакси Baidu.
В рамках Всемирного правительственного саммита 2026 года беспилотный автомобиль Apollo Go стал официальным транспортом мероприятия, а его первым высокопоставленным пассажиром стал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Проект в Дубае наряду с запущенным в январе сервисом в Абу-Даби формирует ключевой кластер присутствия компании на Ближнем Востоке.
Параллельно Apollo Go развивает европейское направление, организуя тестирования в Великобритании совместно с Uber и Lyft, а также запустив автопилот AmiGo в Швейцарии в партнерстве с PostBus.
На сегодняшний день Apollo Go работает в 28 городах мира, а ее парки транспортных средств наработали более 350 миллионов километров в автономном режиме, включая более 240 миллионов километров в полностью беспилотном автономном режиме по заявлению компании.
 
БизнесТехнологииДубайАбу-ДабиБЛИЖНИЙ ВОСТОКUberBaiduLyft
 
 
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