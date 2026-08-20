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Расследование коррупционных схем близко подошло к Зеленскому, пишут СМИ
Расследование коррупционных схем близко подошло к Зеленскому, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ
Расследование коррупционных схем близко подошло к Зеленскому, пишут СМИ
Расследование коррупционных схем украинских властей чрезвычайно близко подошло к Владимиру Зеленскому, пишет журнал Economist на фоне нового дела Национального... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T18:22+0300
2026-08-20T18:22+0300
2026-08-20T18:22+0300
общество
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владимир зеленский
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Расследование коррупционных схем украинских властей чрезвычайно близко подошло к Владимиру Зеленскому, пишет журнал Economist на фоне нового дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об отмывании денег. Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду опубликовало аудиозаписи в деле против преступной группировки с участием депутатов и чиновников, на которых фигурирует замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Позднее Зеленский подписал указ об ее увольнении с должности. "Тот факт, что следователи из антикоррупционных ведомств подошли так близко к Зеленскому, ошеломляет", - указывает издание. Как полагает журнал, расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского указывает на то, что у него все меньше возможностей влиять на эти ведомства. В ноябре 2025 года НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики на Украине, в том числе соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Сейчас бизнесмен находится в Израиле.
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общество , мировая экономика, украина, израиль, владимир зеленский, набу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, Владимир Зеленский, НАБУ
Расследование коррупционных схем близко подошло к Зеленскому, пишут СМИ
Economist: расследование коррупции близко подошло к Зеленскому на фоне нового дела НАБУ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Расследование коррупционных схем украинских властей чрезвычайно близко подошло к Владимиру Зеленскому, пишет журнал Economist на фоне нового дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об отмывании денег.
Национальное антикоррупционное бюро Украины
в среду опубликовало аудиозаписи в деле против преступной группировки с участием депутатов и чиновников, на которых фигурирует замглавы офиса Зеленского
Ирина Мудрая. Позднее Зеленский подписал указ об ее увольнении с должности.
"Тот факт, что следователи из антикоррупционных ведомств подошли так близко к Зеленскому, ошеломляет", - указывает издание.
Как полагает журнал, расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского указывает на то, что у него все меньше возможностей влиять на эти ведомства.
В ноябре 2025 года НАБУ
предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики на Украине, в том числе соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Сейчас бизнесмен находится в Израиле
.